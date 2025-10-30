विज्ञापन

52 साल की महिमा चौधरी से कितने बड़े हैं संजय मिश्रा, दूल्हा-दुल्हन की इस जोड़ी को देख फैंस हुए हैरान

गुरुवार को उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें जिसमें महिमा चौधरी दुल्हन के लिबास में और संजय मिश्रा दूल्हे के जोड़े में नजर आए. सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से फैली और लोगों ने सोचा कि शायद दोनों ने चुपके से शादी कर ली है.

Read Time: 3 mins
Share
52 साल की महिमा चौधरी से कितने बड़े हैं संजय मिश्रा, दूल्हा-दुल्हन की इस जोड़ी को देख फैंस हुए हैरान
52 साल की महिमा चौधरी से कितने बड़े हैं संजय मिश्रा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सितारे फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री महिमा चौधरी अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में हैं. गुरुवार को उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें जिसमें महिमा चौधरी दुल्हन के लिबास में और संजय मिश्रा दूल्हे के जोड़े में नजर आए. सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से फैली और लोगों ने सोचा कि शायद दोनों ने चुपके से शादी कर ली है. कुछ फैंस तो खुश हो गए, तो कुछ चौंक गए. लेकिन असलियत कुछ और ही निकली.

ये भी पढ़ें: किंग में बेटी सुहाना खान संग काम करने पर शाहरुख खान ने दिया रिएक्शन, बोले- अपना अपना सा लगता...

वीडियो में महिमा लाल रंग की ब्राइडल साड़ी में और संजय क्रीम कलर की कुर्ता-पायजामा और कोट में दिखे. दोनों एक बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कैमरों के लिए पोज दे रहे थे. फैंस ने तुरंत अटकलें लगानी शुरू कर दीं – क्या यह प्राइवेट सेरेमनी थी? लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब उनकी आने वाली फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के प्रमोशन का हिस्सा था. दोनों ने इस रोमांटिक कॉमेडी में साथ काम किया है, जो एक अजीबोगरीब शादी की कहानी पर बनी है.

फिल्म के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर रिलीज किया, जिसमें साफ बता दिया कि यह लुक फिल्म की स्टोरी से जुड़ा है, न कि असल जिंदगी से. टीजर के कैप्शन में लिखा था, "दुल्हन मिल गई है, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बारात निकलने वाली है." यह मजेदार लाइन फिल्म के हल्के-फुल्के अंदाज को बयां करती है. रिलीज नजदीक आने पर यह प्रमोशनल स्टंट ने अच्छा खासा ध्यान खींच लिया. ऐसे में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की उम्र की बात की जाए तो संजय 62 साल के हैं, जबकि महिमा चौधरी 52 साल की हैं. दोनों की उम्र में 10 साल का फासला है.

वैसे तो दोनों की रियल लाइफ अलग-अलग है. महिमा चौधरी ने 2006 में आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से शादी की थी. बाद में दोनों अलग हो गए. अब महिमा अपनी बेटी आरियाना को पालने पर ध्यान दे रही हैं. वहीं, संजय मिश्रा अपनी पत्नी किरण मिश्रा के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं. उनके दो बेटियां हैं – पाल और लम्हा. यह फिल्म फैंस को हंसाने-हंसाने के साथ-साथ दोनों की जोड़ी का मजा देगी. जल्द ही सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahima Chaudhry, Sanjay Mishra, Mahima Chaudhry And Sanjay Mishra Wedding, Sanjay Mishra And Mahima Chaudhry Wedding, Upcoming Film Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com