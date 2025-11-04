ड्रग्स की लत के कारण खत्म हुआ सीन विलियम्स का करियर, जिम्बाब्वे क्रिकेट का दिग्गज को लेकर बड़ा फैसला

Sean Williams career End: जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि सीनियर खिलाड़ी सीन विलियम्स को अब राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं दी जाएगी. बोर्ड के इस फैसले के बाद विलियम्स का अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त माना जा रहा है. सीन विलियम्स ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर 2025 से अपना नाम वापस ले लिया था. बोर्ड को आंतरिक जांच में पता चला है कि सीन विलियम्स नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे हैं. इसी वजह से विलियम्स ने संभावित डोपिंग रोधी परीक्षण के दौरान खुद को अनुपलब्ध बताया था. अब वह स्वेच्छा से रिहैब कर रहे हैं.

जिम्बाब्वे क्रिकेट द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया,"सभी अनुबंधित खिलाड़ियों से व्यावसायिकता, अनुशासन और टीम प्रोटोकॉल व डोपिंग रोधी नियमों के अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है. विलियम्स का अनुशासनात्मक मुद्दों और बार-बार अनुपलब्धता का इतिहास रहा है. इसका असर टीम की तैयारियों और प्रदर्शन पर पड़ा है. गंभीर विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया है कि विलियम्स भविष्य में चयन के लिए दावेदार नहीं होंगे. 31 दिसंबर 2025 के बाद उन्हें अनुबंध नहीं दिया जाएगा."

जिम्बाब्वे में क्रिकेट के लिए सीन विलियम्स द्वारा दिए गए योगदान को बोर्ड ने सराहा है और उनके बेहतर भविष्य की कामना की है. जिम्बाब्वे क्रिकेट ने प्रेस रिलीज में लिखा,"सीन विलियम्स ने हमारे हालिया इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक स्थायी विरासत छोड़ी है." बोर्ड ने कहा, "जेडसी उनके रिकवरी उनके भविष्य के प्रयासों में हर सफलता की कामना करता है."

39 साल के सीन विलियम्स जिम्बाब्वे के लिए बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं. 2005 में वनडे, 2013 में टेस्ट और 2006 में टी20 में उन्होंने डेब्यू किया था. 24 टेस्ट में 6 शतक की मदद से 1,946 रन, 164 वनडे में 8 शतक और 37 अर्धशतक की मदद से 5,217 रन और 85 टी20 में 12 अर्धशतक की मदद से 1,805 रन उन्होंने बनाए हैं. टीम की कप्तानी कर चुके विलियम्स ने टेस्ट में 26, वनडे में 86 और टी20 में 49 विकेट लिए हैं.

