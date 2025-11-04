विज्ञापन
15 minutes ago
नई दिल्ली:

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को आज मतदान हो रहा है. सोमवार तड़के प्रेसिडेंशियल डिबेट के साथ प्रचार अभियान की समाप्ती हुई थी. संभावना है कि इस बार के चुनाव में वामपंथी छात्र संगठनों आइसा, एसएफआई और डीएसएफ के संयुक्त उम्मीदवार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के बीच सीधी टक्कर हो सकती है. मतदान दो सत्रों में होगा. सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक. मतगणना रात 9 बजे शुरू होगी और अंतिम परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 

सोमवार को हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में छह उम्मीदवारों ने छात्र मुद्दों पर अपनी बात रखी. डिबेट के बाद 24 घंटे की अनिवार्य ‘नो कैंपेनिंग' अवधि रही. बापसा के उम्मीदवार निजी कारणों से डिबेट में शामिल नहीं हो सके. एबीवीपी ने इस बार राष्ट्रवाद और प्रदर्शन को केंद्र में रखकर आक्रामक प्रचार किया है, वहीं वामपंथी संगठन सामाजिक न्याय और छात्र अधिकारों को लेकर मैदान में हैं. एनएसयूआई, पीएसए और डीएसओ जैसे अन्य संगठन भी चुनावी दौड़ में हैं.जेएनयू चुनाव हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की झलक देता रहा है. 

JNUSU Election Result Live updates: 

Nov 04, 2025 07:41 (IST)
वामपंथी उम्मीदवार अदिति मिश्रा ने समावेशी जेएनयू के लिए वोट की अपील की

अध्यक्ष पद के लिए वामपंथी उम्मीदवार और ‘स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज’ की पीएचडी शोधार्थी अदिति मिश्रा ने चुनावी अभियान सभा के दौरान कहा कि चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं, जब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सत्तारूढ़ नेता महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं.उन्होंने इस चुनाव को एक ऐसे समावेशी जेएनयू के लिए बड़े संघर्ष का हिस्सा बताया जो जाति, लिंग, क्षेत्र या धर्म की बाधाओं के बिना हर वर्ग के छात्रों के लिए सुलभ हो. 

Nov 04, 2025 07:38 (IST)
JNU में आज मतदान और छह नवंबर को नतीजों की होगी घोषणा

जेएनयू में इस बार वाम एकता यानि SFI, AISA और DSF ने संयुक्त उम्मीदवार उतारा है जबकि उनके सामने ABVP और NSUI के उम्मीदवार है..पिछले छात्रसंघ चुनाव में तीन पद पर वामपंथी उम्मीदवार जीते थे जबकि संयुक्त सचिव पद ABVP के खाते में गई थी.

