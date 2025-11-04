जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को आज मतदान हो रहा है. सोमवार तड़के प्रेसिडेंशियल डिबेट के साथ प्रचार अभियान की समाप्ती हुई थी. संभावना है कि इस बार के चुनाव में वामपंथी छात्र संगठनों आइसा, एसएफआई और डीएसएफ के संयुक्त उम्मीदवार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के बीच सीधी टक्कर हो सकती है. मतदान दो सत्रों में होगा. सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक. मतगणना रात 9 बजे शुरू होगी और अंतिम परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

सोमवार को हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में छह उम्मीदवारों ने छात्र मुद्दों पर अपनी बात रखी. डिबेट के बाद 24 घंटे की अनिवार्य ‘नो कैंपेनिंग' अवधि रही. बापसा के उम्मीदवार निजी कारणों से डिबेट में शामिल नहीं हो सके. एबीवीपी ने इस बार राष्ट्रवाद और प्रदर्शन को केंद्र में रखकर आक्रामक प्रचार किया है, वहीं वामपंथी संगठन सामाजिक न्याय और छात्र अधिकारों को लेकर मैदान में हैं. एनएसयूआई, पीएसए और डीएसओ जैसे अन्य संगठन भी चुनावी दौड़ में हैं.जेएनयू चुनाव हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की झलक देता रहा है.

