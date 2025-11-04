भारतीय मूल के ममदानी के खिलाफ ट्रंप-मस्क ने खोला मोर्चा! न्यूयॉर्क को आज मिलेगा पहला मुस्लिम मेयर?

आज पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के सबसे बड़ी आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क पर है, जहां मेयर चुनाव के लिए मंगलवार, 4 नवंबर को वोटिंग होने वाली है. रिजल्ट भी मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक आ जाएगा. सबकी जुबान पर बस यही सवाल है कि क्या चुनाव जीतने की रेस में सबसे आगे चल रहे भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी एक इतिहास बनाने जा रहे हैं या फिर जो हवा बनी है वो सिर्फ सोशल मीडिया का दिखावा भर है. ममदानी की मां फेमस भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर जिन्हें आप 'मॉनसून वेडिंग' और 'द नेमसेक' जैसी फिल्मों के लिए जानते होंगे. हालांकि ममदानी की यह हवा अमेरिकी राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को रास नहीं आ रही है. कमाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा का समर्थन करने की जगह रेस में दूसरे नंबर पर दिख रहे निर्दलीय उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया है. ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ममदानी को मेयर बनाया गया तो वह न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे.

अक्सर न्यूयॉर्क को अपना पहला घर कहने वाले ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर 34 साल के ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो यह "पूर्ण और संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा" होगी.

ट्रंप की धमकी

ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि यदि न्यूयॉर्क के लोग ममदानी को वोट देते हैं (जिन्हें ट्रंप ने कम्युनिस्ट करार दिया है) तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरल फंड (केंद्र सरकार से मिलने वाला) को न्यूनतम स्तर तक सीमित कर देंगे. ममदानी खुद को एक लोकतांत्रिक समाजवादी बताते हैं.

ट्रंप ने लिखा, "अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए चुनाव जीतते हैं, तो यह बहुत कम संभावना है कि मैं अपने प्यारे पहले घर के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा फेडरल फंड से कुछ दूंगा, क्योंकि एक कम्युनिस्ट के रूप में, कभी महान रहे इस शहर की सफलता या यहां तक ​​कि जीवित रहने की शून्य संभावना है. एक कम्युनिस्ट के सत्ता में रहते हुए यह केवल बदतर हो सकता है, और मैं राष्ट्रपति के रूप में बुरे के पास अच्छा पैसा नहीं भेजना चाहता. राष्ट्र को चलाना मेरा दायित्व है, और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि ममदानी के जीतने पर न्यूयॉर्क शहर एक पूर्ण और पूर्ण आर्थिक और सामाजिक आपदा बन जाएगा. उनके सिद्धांतों (वामपंथी) का एक हजार से अधिक साल से परीक्षण किया गया है, और वे कभी भी सफल नहीं हुए हैं."

एलन मस्क का ममदानी पर प्रहार

खुले दक्षिणपंथी और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी ममदानी पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "कल न्यूयॉर्क में मतदान करना याद रखें! ध्यान रखें कि कर्टिस के लिए वोट वास्तव में मुमदुमी या उसका जो भी नाम हो, उसको वोट देना होगा. कुओमो को वोट दें!"

Remember to vote tomorrow in New York!



Bear in mind that a vote for Curtis is really a vote for Mumdumi or whatever his name is.



VOTE CUOMO! — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

ट्रंप ने कुओमो को दिया समर्थन

ट्रंप के एक समय पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो के साथ तनावपूर्ण संबंध थे. लेकिन अब ट्रंप ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जगह न्यूयॉर्कवासियों से स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे कुओमो का समर्थन करने का आग्रह किया है. ट्रंप ने कहा, "मैं एक ऐसे डेमोक्रेट को देखना पसंद करूंगा, जिसके पास सफलता और जीत का रिकॉर्ड हो, बिना किसी अनुभव वाले और पूरी तरह से असफलता का रिकॉर्ड रखने वाले कम्युनिस्ट की तुलना में. वह (ममदानी) एक असेंबली मेंबर के रूप में कुछ भी नहीं थे, क्लास में सबसे निचले स्थान पर थे और, संभावित रूप से, फिर से, दुनिया के सबसे महान शहर के मेयर के रूप में, उनके पास इसे अपने पूर्व गौरव पर वापस लाने का कोई मौका नहीं है."