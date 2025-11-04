विज्ञापन

रजाई-कंबल की बदबू दूर करने के लिए क्या करें? अपनाएं ये घरेलू ट्रिक, ड्राई क्लीन की नहीं पड़ेगी जरूरत

Kambal-Rajai Ki Badbu Dur Karne Ke Upay: हर किसी के लिए रजाई-कंबल को ड्राई क्लीन करवाना आसान नहीं होता. अगर, आप भी बिना ड्राई क्लीन करवाए रजाई-कंबल की बदबू को दूर भगाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Kambal-Rajai Ki Badbu Dur Karne Ke Upay: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में अलमारी और बेड में बंद रजाई-कंबल बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जब भी पूरे साल भर बंद कंबल-रजाई बाहर निकलते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है. अक्सर लोग रजाई-कंबल को इस्तेमाल करने से पहले ड्राई क्लीन करवाते हैं, जो थोड़ा महंगा पड़ जाता है. ऐसे में हर किसी के लिए रजाई-कंबल को ड्राई क्लीन करवाना आसान नहीं होता. अगर, आप भी बिना ड्राई क्लीन करवाए रजाई-कंबल की बदबू को दूर भगाना चाहते हैं तो 2-3 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. इससे बिना पैसे खर्च किए आप घर पर ही अपनी रजाई-कंबल की बदबू को दूर भगा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में इस्तेमाल करने से पहले रजाई-कंबल की बदबू दूर भगाने के लिए क्या करना चाहिए.

रजाई-कंबल की बदबू दूर करने के घरेलू उपाय

दरअसल, जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो लंबे समय से रखा रजाई-कंबल निकालते ही, सीलन और फफूंदी की बदबू आना आम बात है. कुछ लोग ड्राई क्लीन भी कराते हैं जिससे उनमें से किसी तरह की गंध न आए. जबकि कुछ कंबल और रजाई की सफाई के लिए घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला और हर घर में उपयोग किया जाने वाला तरीका रजाई और कंबल को निकालकर धूप में सुखाना.

धूप दिखाएं

रजाई-कंबल को दोनों साइड से धूप दिखाएं. धूप में सुखाने से न सिर्फ बदबू दूर होती है, बल्कि फंगस और बैक्टीरिया भी दूर होता है.

बेकिंग सोडा

रजाई-कंबल की बदबू को दूर भगाने के लिए बेकिंग सोडा फायदेमंद हो सकता है. बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक डिओडोराइजर है, जो बदबू को अवशोषित करता है. रजाई-कंबल पर बेकिंग सोडा छिड़कें और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. बाद में इसे अच्छी तरह से झाड़ लें.

नींबू और पानी

रजाई-कंबल की बदबू को दूर करने के लिए नींबू का रस और पानी का घोल बनाकर इन पर छिड़कें. इससे बदबू दूर होगी और रजाई-कंबल में ताजगी आएगी.

लैवेंडर ऑयल

लैवेंडर ऑयल की मदद से भी रजाई-कंबल की बदबू को दूर भगाया जा सकता है. लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें रजाई-कंबल पर छिड़कने से बदबू दूर होती है और रजाई-कंबल में एक सुखद खुशबू आती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

