विज्ञापन
विशेष लिंक

DPL में बिखेरी चमक, अब IPL में जगह पाना चाहते हैं सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन

Sarthak Ranjan in DPL: राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद सार्थक का सपना एक क्रिकेटर बनना है.  वह भारत के लिए खेलना चाहते हैं

Read Time: 3 mins
Share
DPL में बिखेरी चमक, अब IPL में जगह पाना चाहते हैं सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन
Who is Sarthak Ranjan
  • DPL 2025 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की तरफ से सार्थक रंजन खेल रहे हैं जो सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं
  • सार्थक रंजन ने आठ मुकाबलों में 49.86 की औसत से 349 रन बनाए हैं जिसमें चौकों और छक्कों की भरमार है.
  • सार्थक का लक्ष्य IPL और भारतीय टीम में खेलना है और वह DPL को युवा खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण मंच मानते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sarthak Ranjan, son of MP Pappu Yadav: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (DPL 2025) में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलने वाले सार्थक रंजन सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं. राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद सार्थक का सपना एक क्रिकेटर बनना है.  वह भारत के लिए खेलना चाहते हैं.  सार्थक रंजन डीपीएल 2025 में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। उन्होंने 8 मुकाबलों में 49.86 की औसत के साथ 349 रन बनाए, जिसमें 14 छक्के और 37 चौके शामिल हैं.  सलामी बल्लेबाज सार्थक ने डीपीएल को युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मौका बताया है. उन्होंने कहा, "मेरे साथ, बहुत खिलाड़ियों के लिए यह शानदार मौका है. डीपीएल जैसे मंच के लिए मैं डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा."

सार्थक रंजन ने बताया कि माता-पिता उन्हें इस मुकाम पर देखकर काफी खुश हैं.  उन्होंने कहा, "मुझे डीपीएल में खेलता देखकर मेरे माता-पिता बेहद खुश हैं। वह मैच के नतीजे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते.मैं खुश हूं, खेलने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे देखकर वह बहुत खुश हैं.  मेरा पूरा फोकस क्रिकेट पर है। मेरा लक्ष्य आईपीएल और भारतीय टीम में खेलना है."

भारतीय टीम की ओर से 2 टेस्ट, 5 वनडे और 1 टी20 मैच खेल चुके हर्षित राणा नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कप्तानी संभाल रहे हैं. उनके नेतृत्व में टीम 8 में से तीन मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है. सार्थक रंजन अपने कप्तान से काफी कुछ सीख रहे हैं. उन्होंने कहा, "हर्षित राणा सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी खेलते हैं. उनका चयन एशिया कप के लिए हुआ है. उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं. उनसे बातचीत में हमें पता चलता है कि सीनियर टीम में किस माइंडसेट के साथ खेला जाता है. खिलाड़ियों के बीच क्या बातें होती हैं."

लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज कुलदीप यादव ने कहा, "सभी खिलाड़ियों के लिए डीपीएल एक बहुत बड़ा अवसर है.  इस प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है, तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल के लिए मदद मिलेगी.  हमारे कोचिंग स्टाफ के सदस्य आईपीएल खेलने का अनुभव रखते हैं, उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है."

बल्लेबाज वैभव कांडपाल ने कहा, "मैं डीडीसीए को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इतना शानदार मंच दिया। इस लीग में स्काउट्स खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं. वह ऐसे खिलाड़ी की तलाश में हैं, जो आईपीएल और भारतीय टीम में खेल सकें। इस लीग में सभी फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही हैं. "

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sarthak Ranjan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com