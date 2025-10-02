विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs WI: जसप्रीत बुमराह का टेस्ट में तहलका, कपिल देव का महारिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

Jasprit Bumrah RECORD IN Test: अहमदाबाद टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है. बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की जिसके दम पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs WI: जसप्रीत बुमराह का टेस्ट में तहलका, कपिल देव का महारिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास
Jasprit Bumrah ने रचा इतिहास
  • जसप्रीत बुमराह ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में तीन विकेट लेकर प्रभावशाली गेंदबाजी की.
  • बुमराह ने साल 2025 में टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा बार बारह बल्लेबाजों को बोल्ड करने का रिकॉर्ड बनाया.
  • इस वर्ष इंटरनेशनल क्रिकेट में बुमराह ने कुल पंद्रह विकेट लिए जो पूर्ण सदस्य गेंदबाजों में सर्वाधिक हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Jasprit Bumrah RECORD, IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया,  बुमराह ने वेस्टइंडीज की पारी के दौरान घातक गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहे. उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दौरान दो बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया. दो बल्लेबाजों को बोल्ड कर बुमराह ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बुमराह साल 2025 में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस साल बुमराह ने टेस्ट में 12 बल्लेबाजों को बोल्ड किया है. इस मामले में दूसरे नंबर पर मोहम्मद सिराज हैं. सिराज ने साल 2025 में 9 बल्लेबाजों को बोल्ड करने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा बुमराह के नाम 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 15 विकेट दर्ज हैं, जो इस साल किसी भी पूर्ण सदस्य गेंदबाज की ओर से  हासिल किए गए सर्वाधिक बोल्ड करने का कारनामा भी है. 

साल 2025 में सबसे ज्यादा बोल्ड आउट करने वाले गेंदबाज

12* – जसप्रीत बुमराह
9* – मोहम्मद सिराज
9 – शमर जोसेफ
7 – मिशेल स्टार्क
6 – स्कॉट बोलैंड
6 – जोमेल वारिकन

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बोल्ड विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

186 - अनिल कुंबले (499 पारी)
167 - कपिल देव (448 पारी)
151 - रविचंद्रन अश्विन (379 पारी)
147* - जसप्रीत बुमराह (254 पारी)
145 - रवींद्र जडेजा (427 पारी)

इसके अलावा बुमराह ने भारत में खेलते हुए अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए हैं. बुमराह ने भारत में अपने 13वें टेस्ट मैच के दौरान 50 विकेट लेने में सफलता हासिल की. बता दें कि बुमराह ने 36 टेस्ट मैच अबतक भारत से बाहर खेले हैं और कुल 172 विकेट लिए हैं. बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने घरेलू धरती पर 17 की औसत से 50 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं. जो एशिया में 50 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले सभी गेंदबाज़ों में गेंदबाजी औसत सबसे अच्छा है. बता दें जसप्रीत बुमराह भारतीय धरती पर 50+ टेस्ट विकेट लेने वाले 27वें भारतीय गेंदबाज हैं. 

बुमराह के टेस्ट विकेट

ऑस्ट्रेलिया में 64 (23 पारी)
इंग्लैंड में 51 (22 पारी)
भारत में 50* (24 पारी)
दक्षिण अफ्रीका में 38 (15 पारी)
वेस्टइंडीज में 13 (4 पारी)
न्यूजीलैंड में 7 (4 पारी)

बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह ने भारत में 50 विकेट लेने के साथ ही कपिल देव का खास रिकॉर्ड तोड ़दिया है. भारत में सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने के मामले में बुमराह ने कपिल देव को पछाड़ दिया है. कपिल देव ने भारत में अपने करियर में 50 टेस्ट विकेट 25 पारी में पूरा करने में सफलता हासिल की थी. वहीं, अब बुमराह ने केवल 24 पारी में भारत में 50 विकेट पूरे कर लिए हैं. 

भारत में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह- 24 पारी
जवागल श्रीनाथ- 24 पारी
कपिल देव- 25 पारी
इशांत शर्मा- 27 पारी
मोहम्मद शमी- 27 पारी

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 162 रन बनाकर आउट हो गई. भारत की ओऱ से सिराज ने 4 और बुमराह ने तीन विकेट लिए. कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर एक- एक विकेट लेने में सफल रहे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India Vs West Indies 2025, India, West Indies, Mohammed Siraj, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com