Vijay Hazare Trophy: 'दो भाई दोनों तबाही', सरफराज खान की सुनामी, 75 गेंद पर ठोक डाले 157 रन, मुशीर ने भी मचाया तहलका

Sarfaraz Khan and Musheer Khan: विजय हजारे ट्रॉफी में सरफराज खान ने गोवा के खिलाफ मैच में 56 गेंद पर शतक ठोक तहलका मचाने का काम किया है. सरफराज ने अपनी पारी में 9 चौके और 14 छक्के लगाए, बता दें कि सरफराज के अलावा उनके भाई मुशीर खान ने भी गोवा के खिलाफ मैच में 60 रन की पारी खेली, मुशीर ने 66 गेंद पर 60 रन बनाए जिसमें 5 चौके और दो छक्के शामिल रहे, दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 93 रन की पार्टनरशिप 60 गेंद पर हुई. इससे पहले उत्तराखंड के खिलाफ भी दोनों भाईयों ने कमाल की बल्लेबाजी थी. उत्तराखंड के खिलाफ मैच में दोनों ने मिलकर 107 रन आपस में जोड़े थे.

सरफराज खान की सुनामी

गोवा के खिलाफ सरफराज ने 75 गेंद पर 157 रन की पारी खेली, 9 चौके और 14 छक्के लगाए. सरफराज की यह पारी 209.33 के स्ट्राइक रेट के साथ आई है. सरफराज ने अपनी 157 रन की पारी में 120 रन सिर्फ चौके और छक्के लगाए. सरफराज खान की हालिया फॉर्म शानदार रही है. सरफराज घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं. अबतक विजय हजारे ट्रॉफी के 4 मैच की 3 पारी में 1 फिफ्टी और 1 शतक आ चुका है.

क्या सरफराज को वनडे टीम में जगह मिलेगी?

सरफराज उम्मीद कर रहे होंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए जब टीम का ऐलान होगा, तो उनकी इस पारी को ध्यान में रखा जाएगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें चुना जाता है या नहीं. न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का ऐलान 5 जनवरी को होने की संभावना है.