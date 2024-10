PAK vs ENG: पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से मैच विनर खिलाड़ी गायब, कैसी मिलेगी जीत?

Sarfaraz Ahmed Did Not Get Place in Playing 11 For First Test Match: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 07 अक्टूबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. पहले टेस्ट मुकाबले के लिए ग्रीन टीम ने अपनी प्लेइंग 11 भी जारी कर दी है. इसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन मैच विनर अनुभवी खिलाड़ी सरफराज अहमद का नाम गायब है. पहले टेस्ट मुकाबले के लिए सरफराज को टीम में नहीं चुने जाने से फैंस भी काफी हैरान हैं. उनका मानना है कि पूर्व कप्तान को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए थी.

पहले टेस्ट मुकाबले के लिए कुछ इस प्रकार है पाकिस्तान की प्लेइंग 11

सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई पाक टीम

अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), आगा सलमान, आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, नोमान अली, मीर हमजा, सरफराज अहमद (विकेटकीपर) और मोहम्मद हुरैरा.

सरफराज अहमद का टेस्ट क्रिकेट करियर

बात करें सरफराज अहमद के टेस्ट क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 54 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 95 पारियों में 37.41 की औसत से 3031 रन निकले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 4 शतक और 21 अर्धशतक दर्ज है.

पहले टेस्ट मुकाबले के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11

जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्से, जैक लीच और शोएब बशीर.

