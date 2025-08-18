विज्ञापन
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पिकनिक मनाकर लौट रहे लोगों पर गोलीबारी, 7 की मौत

Pakistan News: घटना में शामिल लोगों पर शनिवार देर रात पेशावर से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में कोहाट जिले के उपनगरीय इलाके रेगी शिनो खेल में हमला किया गया.

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिकनिक से लौट रहे दोस्तों के एक समूह पर अज्ञात बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. घटना में शामिल लोगों पर शनिवार देर रात पेशावर से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में कोहाट जिले के उपनगरीय इलाके रेगी शिनो खेल में हमला किया गया.

पुलिस ने बताया कि वे टांडा बांध से अपने पैतृक गांव खरा घारी मुहम्मद जई लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी. कोहाट के जिला पुलिस अधिकारी जाहिदुल्ला खान ने कहा कि जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में आतंकवाद का कोई सबूत नहीं मिला है.

उन्होंने मीडिया को बताया, 'घटना रात करीब 12:45 बजे हुई. कुछ पारिवारिक विवादों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.' पुलिस की टुकड़ियों की सहायता से बचाव दल के अधिकारियों ने शवों और घायलों को कोहाट जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया.

घायल व्यक्ति को बाद में विशेष उपचार के लिए पेशावर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया. पुलिस ने पुष्टि की कि ये सभी दोस्त थे. वहीं मृतकों के परिवार वालों का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

अधिकारियों ने बताया कि हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए, जबकि उनकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है. खैबर पख्तूनख्वा के महानिरीक्षक (आईजी) जुल्फिकार हमीद ने पुलिस को अपराधियों को बिना देरी के गिरफ्तार करने का निर्देश दिया.

