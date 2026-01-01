सारा तेंदुलकर गोवा में दोस्तों के साथ आईं नजर, वीडियो हो रहा वायरल

Sara Tendulkar Targetted Over Video With Friends In Goa: दिग्गज भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर जो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. वजह है गोवा की सड़कों पर दोस्तों के साथ उनका एक वीडियो. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब शूट किया गया था, लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि इसे नए साल की शाम के आस-पास शूट किया गया था. वीडियो में सारा अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घूमती हुई दिख रही हैं. हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने भद्दे कमेंट्स किए क्योंकि उनके हाथ में एक बोतल थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह बीयर की बोतल थी.

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो अपने कमेंट्स में सचिन तेंदुलकर का नाम भी लिया. हालांकि, सारा को सोशल मीडिया के एक हिस्से से सपोर्ट भी मिला. एक यूजर ने लिखा, "यह किस तरह की दिमागी तौर पर बीमार सोच है? सारा का बीयर पीना तेंदुलकर के शराब को बढ़ावा देने के बराबर कैसे हो सकता है? और क्या एक बेटी ड्रिंक नहीं कर सकती?"

एक और यूजर ने लिखा, "यहां ट्रोल करने लायक कुछ भी नहीं है."

ये है वो वीडियो जो वायरल हो रहा है

इससे पहले अगस्त में, सारा ने क्रिकेट में करियर न बनाने की वजह बताई थी. सारा के भाई, अर्जुन भी एक क्रिकेटर हैं और गोवा के लिए घरेलू स्तर पर ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं. हालांकि, सारा ने कहा कि उनके पिता की यादगार पारियों की अनगिनत यादें होने के बावजूद, 27 साल की सारा ने कभी उनके नक्शेकदम पर चलने के बारे में नहीं सोचा. सारा ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में बताया, "कभी नहीं. यह मेरे भाई का फील्ड रहा है. मैंने गली क्रिकेट खेला है, लेकिन इसके बारे में कभी नहीं सोचा."

प्रोफेशनल फ्रंट पर, सारा ने मुंबई के अंधेरी में Pilates Academy X Sara Tendulkar लॉन्च करके आधिकारिक तौर पर भारत के वेलनेस सेक्टर में कदम रखा है. यह स्टूडियो, जो 21 अगस्त, 2025 को आम लोगों के लिए खुला, लोकप्रिय दुबई-बेस्ड Pilates Academy फ्रेंचाइजी की चौथी ब्रांच है.

NDTV को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, सारा तेंदुलकर ने शेयर किया, "पाइलेट्स ने मेरी फिटनेस जर्नी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. क्लिनिकल न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ में मेरे बैकग्राउंड की वजह से मैं वेलनेस को सिर्फ वर्कआउट या डाइट से कहीं ज़्यादा मानती हूं. यह बैलेंस के बारे में है. ऐसा बैलेंस जो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ-साथ उन छोटी-छोटी चीज़ों का भी मज़ा लेने दे जो आपको पसंद हैं. इसी बात ने मुझे इन दोनों को एक साथ लाने के लिए प्रेरित किया, ताकि लोग अपनी ताकत बढ़ा सकें और ज़्यादा ध्यान से ज़िंदगी जी सकें, ऐसे तरीके से जो उन्हें नेचुरल लगे."