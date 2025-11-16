IPL 2026: संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़, कौन होगा चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान? फ्रेंचाइजी ने किया कंफर्म

Ruturaj Gaikwad Will Lead Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले सबसे बड़ी चर्चा संजू सैमसन को लेकर थी. चर्चा थी कि संजू राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं और अगले सीजन की शुरुआत से पहले टीम बदलना चाहते हैं. सैमसन को लेकर चल रही खबरें सही साबित हुई हैं. भारतीय टीम का विकेटकीपर बल्लेबाज अगले सीजन में आरआर की गुलाबी नहीं बल्कि सीएसके की पीली जर्सी में दिखेगा. सीएसके ने ट्रेड के माध्यम से संजू सैमसन को आरआर से अपनी टीम में शामिल किया है.

सैमसन के बदले में सीएसके को अपने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को आरआर को देना पड़ा है. सैमसन को सीएसके में धोनी का विकल्प माना जा रहा है. सैमसन धोनी की तरह ही विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लोकप्रिय हैं, और आईपीएल में कप्तानी का भी अनुभव उनके पास है. इसी वजह से सीएसके ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है. ऐसे में सवाल उठे थे कि क्या संजू को फ्रेंचाइजी कप्तानी सौंपेगी.

सीएसके ने संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल तो कर लिया है, लेकिन उन्हें कप्तानी नहीं दी जाएगी. सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान नियुक्त कर दिया है. टीम ने सोशल मीडिया के माध्यम से गायकवाड़ को कप्तान बनाए रखने की जानकारी दी है. दरअसल, गायकवाड़ पिछले सीजन भी टीम के कप्तान थे, लेकिन इंजरी की वजह से वह सीजन के दूसरे हाफ में बाहर हो गए थे. इसके बाद धोनी ने कप्तानी संभाली थी.

संजू सैमसन के टीम में शामिल होने और बतौर कप्तान और बल्लेबाज उनके कद को देखते हुए माना जा रहा था कि टीम उन्हें अगला कप्तान बना सकती है. लेकिन, सीएसके ने गायकवाड़ पर अपना भरोसा बरकरार रखा है. आईपीएल 2026 में वही टीम का नेतृत्व करेंगे. सैमसन गायकवाड़ के साथ सीएसके के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं. 2013 से 2025 के बीच सैमसन 177 मैचों में 3 शतक और 26 अर्धशतक लगाते हुए 4,704 रन बना चुके हैं.

बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ट्रेड की चर्चाएं काफी दिनों से थी. लेकिन अधिकारिक पुष्टी शानिवार को हुई है. शानिवार को ही खिलाड़ियों को रिटेन करने की डेडलाइन थी. चेन्नई ने 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. उसके पर्स में 43.40 करोड़ बाकी है. चेन्नई ने कुल 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें 4 विदेशी हैं. चेन्नई ने दीपक हुड्डा, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, डेवेन कॉन्वे जैसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है.



दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जिसमें अब रवींद्र जडेजा दिखेंगे, उनका कप्तान कौन होगा यह तय नहीं है. राजस्थान रॉयल्स ने 7 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें महेश थीकक्षाणा और हसरंगा शामिल हैं. राजस्थान ने 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और उनके पर्स में 16.05 करोड़ बाकी हैं.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Retention: RCB, CSK, MI... जानें किस फ्रेंचाइजी ने किसे किया रिटेन, कौन हुआ रिलीज, देखें पूरी लिस्ट

यह भी पढ़ें: आंद्रे रसेल से लेकर वेंकटेश अय्यर तक, आईपीएल नीलामी में इन दिखेंगे ये बड़े नाम, इन दो टीमों के पर्स में सबसे अधिक पैसा