विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SL: सुपर ओवर में हुए ड्रामे को देख सनथ जयसूर्या का माथा ठनका, क्रिकेट के इस नियम पर दिया बड़ा बयान

Sanath Jayasuriya: श्रीलंका ने कैच आउट का फैसला सुनाए जाने के बाद तर्क दिया कि गेंद डेड थी, और अंपायर ने भी सहमति जताते हुए रन आउट का फैसला पलट दिया.  इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शनाका अगली ही गेंद पर आउट हो गए.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SL: सुपर ओवर में हुए ड्रामे को देख सनथ जयसूर्या का माथा ठनका, क्रिकेट के इस नियम पर दिया बड़ा बयान
Sanath Jayasuriya का बड़ा बयान
  • श्रीलंका के कोच सनथ जयसूर्या ने सुपर ओवर में नियमों की खामियों और विवादास्पद फैसले पर चिंता जताई
  • सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद पर कुसल परेरा को आउट किया और कैच आउट अपील की गई
  • अंपायर ने कैच आउट का निर्णय दिया लेकिन बाद में रन आउट का फैसला पलट दिया जो विवादास्पद था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SL Asia Cup 2025: श्रीलंका के कोच सनथ जयसूर्या ने अभिषेक शर्मा की निडर बल्लेबाजी और पथुम निसांका के शतक की सराहना की, लेकिन सुपर ओवर के एक विवादास्पद फैसले के बाद क्रिकेट के नियमों में पर चिंता जताई. जयसूर्या ने नियमों में होने वाली कुछ खामियों को लेकर बात की है. दरअसल, सुपर ओवर में एक अजीबोगरीब घटना घटी. अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर कुसल परेरा को आउट कर दिया. चौथी गेंद पर दासुन शनाका चूक गए और संजू सैमसन ने गेंद को कैच कर लिया. अर्शदीप ने कैच आउट की अपील की, लेकिन अंपायर ने किनारा न लगने के बावजूद अपनी उंगली उठा दी, जबकि सैमसन ने रन आउट के लिए स्टंप उखाड़ा था. 

श्रीलंका ने कैच आउट का फैसला सुनाए जाने के बाद तर्क दिया कि गेंद डेड थी, और अंपायर ने भी सहमति जताते हुए रन आउट का फैसला पलट दिया.  इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शनाका अगली ही गेंद पर आउट हो गए.

टीम को कोच सनथ जयसूर्या ने इस बारे में कहा, "मुझे लगता है कि यही नियम है.. नियमों के मुताबिक, अगर आप कैच की अपील करते हैं, तो दासुन को तीसरे अंपायर के फैसले को मानना ​​होगा. पहला फैसला हमेशा मायने रखता है, दूसरा नहीं. इसलिए उन्होंने रीप्ले लिया और आउट नहीं हुआ.  यही हुआ."

Latest and Breaking News on NDTV

जयसूर्या ने आगे कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर नियमों को दुरुस्त करने के लिए रिव्यू की ज़रूरत होगी.

नियमों में है कि "आउट होने के तुरंत बाद गेंद को डेड माना जाएगा." वहीं नियम 3.7.1 में कहा गया है,"यदि खिलाड़ी रिव्यू लेता है और आउट के फैसले को नॉट आउट में बदल दिया जाता है, तो पहला फैसला दिए जाने के तुरंत बाद गेंद डेड होगी और उसके बाद का कोई एक्शन चाहे आउट हो या कोई रन, आमान्य होगा. 

अगर अर्शदीप अपील नहीं करते तो श्रीलंकाई बल्लेबाज रन आउट हो जाता. हालांकि, श्रीलंका को इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि शनाका अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए.श्रीलंका ने सुपर ओवर में 2 रन बनाए. इसके जवाब में सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर 3 रन बटोरे और भारत ने सुपर ओवर में मैच अपने नाम किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanath Jayasuriya, Cricket, ACC Women's T20 Asia Cup 2024, Asia Cup 2025, India, Sri Lanka
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com