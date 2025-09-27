IND vs SL: सुपर ओवर में हुए ड्रामे को देख सनथ जयसूर्या का माथा ठनका, क्रिकेट के इस नियम पर दिया बड़ा बयान

IND vs SL Asia Cup 2025: श्रीलंका के कोच सनथ जयसूर्या ने अभिषेक शर्मा की निडर बल्लेबाजी और पथुम निसांका के शतक की सराहना की, लेकिन सुपर ओवर के एक विवादास्पद फैसले के बाद क्रिकेट के नियमों में पर चिंता जताई. जयसूर्या ने नियमों में होने वाली कुछ खामियों को लेकर बात की है. दरअसल, सुपर ओवर में एक अजीबोगरीब घटना घटी. अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर कुसल परेरा को आउट कर दिया. चौथी गेंद पर दासुन शनाका चूक गए और संजू सैमसन ने गेंद को कैच कर लिया. अर्शदीप ने कैच आउट की अपील की, लेकिन अंपायर ने किनारा न लगने के बावजूद अपनी उंगली उठा दी, जबकि सैमसन ने रन आउट के लिए स्टंप उखाड़ा था.

श्रीलंका ने कैच आउट का फैसला सुनाए जाने के बाद तर्क दिया कि गेंद डेड थी, और अंपायर ने भी सहमति जताते हुए रन आउट का फैसला पलट दिया. इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शनाका अगली ही गेंद पर आउट हो गए.

टीम को कोच सनथ जयसूर्या ने इस बारे में कहा, "मुझे लगता है कि यही नियम है.. नियमों के मुताबिक, अगर आप कैच की अपील करते हैं, तो दासुन को तीसरे अंपायर के फैसले को मानना ​​होगा. पहला फैसला हमेशा मायने रखता है, दूसरा नहीं. इसलिए उन्होंने रीप्ले लिया और आउट नहीं हुआ. यही हुआ."

जयसूर्या ने आगे कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर नियमों को दुरुस्त करने के लिए रिव्यू की ज़रूरत होगी.

नियमों में है कि "आउट होने के तुरंत बाद गेंद को डेड माना जाएगा." वहीं नियम 3.7.1 में कहा गया है,"यदि खिलाड़ी रिव्यू लेता है और आउट के फैसले को नॉट आउट में बदल दिया जाता है, तो पहला फैसला दिए जाने के तुरंत बाद गेंद डेड होगी और उसके बाद का कोई एक्शन चाहे आउट हो या कोई रन, आमान्य होगा.

अगर अर्शदीप अपील नहीं करते तो श्रीलंकाई बल्लेबाज रन आउट हो जाता. हालांकि, श्रीलंका को इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि शनाका अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए.श्रीलंका ने सुपर ओवर में 2 रन बनाए. इसके जवाब में सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर 3 रन बटोरे और भारत ने सुपर ओवर में मैच अपने नाम किया.