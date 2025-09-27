IND vs SL: अभिषेक शर्मा ने T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma's World Record: सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका के आक्रामक शतक ने भारतीय गेंदबाजों को एशिया कप में पहली बार दबाव में ला दिया लेकिन सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह के बेजोड़ प्रदर्शन से भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार छठी जीत दर्ज की. शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के टूर्नामेंट में तीसरे अर्धशतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर 20 ओवर में पांच विकेट पर 202 रन बनाये. (India vs Sri Lanka, Super Fours)

अपनी अर्धशतकीय पारी में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma record) ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अभिषेक ने मैच में 31 गेंद पर 61 रन की पारी खेली, अपनी पारी मे अभिषेक ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए. अपनी पारी के दौरान अभिषेक ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड (Abhishek Sharma's World Record)

2025 एशिया कप में अभिषेक ने अपने बल्ले से अबतक कुल 50 बाउंड्री लगा चुके हैं. (31 चौके, 19 छक्के) . किसी भी टेस्ट खेलने वाले देश के किसी भी बल्लेबाज की ओऱ से किसी टी20 इंटरनेशनल सीरीज या टूर्नामेंट में लगाए गए सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने तिलकरत्ने दिलशान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 2009 टी20 विश्व कप के दौरान बनाया था.

एक टी20I सीरीज़/टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज (Most Boundaries In A Single T20I Series/Tourmament)

बल्लेबाज बाउंड्री चौके छक्के टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा 50 31 19 एशिया कप 2025 तिलकरत्ने दिलशान 49 46 3 टी20 वर्ल्ड कप 2009 फिल साल्ट 46 24 22 इंग्लैंड का वेस्टइंडीज दौरा 2023-24 अभिषेक शर्मा 46 24 22 भारत बनाम इंग्लैंड, 2024-25 फिन एलन 45 20 25 न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान 2023-24 आरोन फिंच 44 25 19 ज़िम्बाब्वे टी20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2018

इसके अलावा अभिषेक शर्मा 22 टी-20 इटंरनेशनल पारियों के बाद भारत की ओर से सबसे ज्यादा बार 50 + स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं .अभिषेक ने 7 बार यह कारनामा किया है.

भारत के लिए 22 T20I पारियों के बाद सर्वाधिक 50+ स्कोर (Most 50+ scores after 22 T20I innings for India)

7: अभिषेक शर्मा

6: सूर्यकुमार यादव

6: केएल राहुल

6: विराट कोहली

6: गौतम गंभीर

T20I एशिया कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन (Most Runs In Single Edition Of T20I Asia Cup)

(अभिषेक शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली (Abhishek Sharma vs Virat Kohli)

309* - अभिषेक शर्मा, 2025 (6 पारी)

281 - मोहम्मद रिज़वान, 2022 (6 पारी)

276 - विराट कोहली, 2022 (5 पारी)

196 - इब्राहिम ज़दरान, 2022 (5 पारी)

दूसरी ओर मैच की बात करें तो निसांका के शतक की मदद से श्रीलंका ने जीत की ओर लगभग कदम रख दिया था. हर्षित राणा के आखिरी ओवर में उसे 12 रन और आखिरी गेंद पर तीन रन चाहिये थे जिस पर दासुन शनाका दो ही रन ले पाये और मैच सुपर ओवर में चला गया.

सुपर ओवर पूरी तरह से अर्शदीप के नाम रहा जिन्होंने पांच गेंद में दो रन देकर दो विकेट लिये । भारत को तीन रन का लक्ष्य मिला जो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया . फाइनल में रविवार को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा । टूर्नामेंट में ग्रुप चरण और सुपर 4 में भारत उसे हरा चुका है.

