VIDEO: समीर मिन्हास की पाक टीम में जगह हो गई पक्की! जानें मोहसिन नकवी ने गले लगाकर युवा स्टार से क्या कहा?

Mohsin Naqvi Big Statement: पाकिस्तान अंडर 19 टीम के युवा स्टार समीर मिन्हास (Sameer Minhas) अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अंडर 19 एशिया कप 2025 के बाद पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी अब हर कोई उन्हें जानता है. 19 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने अंडर 19 एशिया कप में जमकर चमक बिखेरी थी. संपन्न हुए टूर्नामेंट में उन्होंने ग्रीन टीम की तरफ से कुल 5 मुकाबलों में हिस्सा लिया था. इस बीच वह 5 पारियों में 157.00 की औसत से 471 रन बनाने में कामयाब हुए थे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक देखने को मिला था. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया.

मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाकर दी बधाई

ptvsports_official की तरफ से समीर मिन्हास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है. जहां टीम के मेंटॉर सरफराज अहमद उनकी मुलाकात मौजूदा पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से कराते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान पीसीबी प्रमुख ने युवा स्टार से जो बात कही. वह उनके हौसले को और उड़ान देगी.

सामने आए वीडियो में सरफराज को कहते हुए सुना जा सकता है, 'सर ये अराफात मिन्हास का भाई है. उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में 25 रन किए थे. उन्हीं के ये छोटे भाई हैं. उन्होंने भी अंडर 19 खेला था. इन्होंने भी खेला है.'

सरफराज की ये बात सुनने के बाद मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले से लगाकर बधाई दी और कहा, 'नहीं ये आगे भी बहुत खेलेगा. इंशाअल्लाह. असल चीज ये है कि इसको एडॉप्शन प्रोग्राम पीसीबी... ठीक है. चलो. तुम पर गर्व है.'

