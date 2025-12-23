विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: समीर मिन्हास की पाक टीम में जगह हो गई पक्की! जानें मोहसिन नकवी ने गले लगाकर युवा स्टार से क्या कहा?

Mohsin Naqvi Big Statement: मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले से लगाकर बधाई दी और कहा नहीं ये आगे भी बहुत खेलेगा. इंशाअल्लाह. असल चीज ये है कि इसको एडॉप्शन प्रोग्राम पीसीबी... ठीक है. चलो. तुम पर गर्व है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: समीर मिन्हास की पाक टीम में जगह हो गई पक्की! जानें मोहसिन नकवी ने गले लगाकर युवा स्टार से क्या कहा?
मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाकर दी बधाई
  • समीर मिन्हास ने अंडर 19 एशिया कप 2025 में पांच मैचों में 471 रन बनाकर अपनी बेहतरीन प्रतिभा का परिचय दिया
  • उन्होंने टूर्नामेंट में दो शतक और एक अर्धशतक लगाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल किया
  • मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाकर उनकी सफलता पर बधाई दी और भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mohsin Naqvi Big Statement: पाकिस्तान अंडर 19 टीम के युवा स्टार समीर मिन्हास (Sameer Minhas) अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अंडर 19 एशिया कप 2025 के बाद पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी अब हर कोई उन्हें जानता है. 19 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने अंडर 19 एशिया कप में जमकर चमक बिखेरी थी. संपन्न हुए टूर्नामेंट में उन्होंने ग्रीन टीम की तरफ से कुल 5 मुकाबलों में हिस्सा लिया था. इस बीच वह 5 पारियों में 157.00 की औसत से 471 रन बनाने में कामयाब हुए थे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक देखने को मिला था. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया.

मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाकर दी बधाई

ptvsports_official की तरफ से समीर मिन्हास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है. जहां टीम के मेंटॉर सरफराज अहमद उनकी मुलाकात मौजूदा पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से कराते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान पीसीबी प्रमुख ने युवा स्टार से जो बात कही. वह उनके हौसले को और उड़ान देगी.

सामने आए वीडियो में सरफराज को कहते हुए सुना जा सकता है, 'सर ये अराफात मिन्हास का भाई है. उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में 25 रन किए थे. उन्हीं के ये छोटे भाई हैं. उन्होंने भी अंडर 19 खेला था. इन्होंने भी खेला है.'

सरफराज की ये बात सुनने के बाद मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले से लगाकर बधाई दी और कहा, 'नहीं ये आगे भी बहुत खेलेगा. इंशाअल्लाह. असल चीज ये है कि इसको एडॉप्शन प्रोग्राम पीसीबी... ठीक है. चलो. तुम पर गर्व है.'

यह भी पढ़ें- दूर घाटी में मंधाना जैसा बनने का सपना संजोये बैठी हैं नन्ही आमिना, क्या अरु घाटी मिलने जाएंगी स्मृति?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan U19, Sameer Minhas, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now