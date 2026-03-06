विज्ञापन
PHOTOS: अर्जुन तेंदुलकर-सानिया चंडोक की शादी में शामिल हुए सितारे, पूरी फैमिली के साथ पहुंचे शाहरुख खान तो अकेले दिखे आमिर खान 

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंधोक की शादी में बॉलीवुड सितारों का तांता लगा. जहां पत्नी और बेटी के साथ शाहरुख थान ने लाइमलाइट लूटीं.

अर्जुन तेंदुलकर की शादी में पहुंचे बॉलीवुड सितारे

दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने 5 मार्च को मुंबई में मंगेतर सानिया चंधोक से शादी कर ली है. इस ग्रैंड वेडिंग में केवल क्रिकेट जगत के सितारे ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की दुनिया के जाने पहचाने नाम शामिल हुए. इसमें शाहरुख खान से लेकर आमिर खान का नाम शामिल है, जिसकी तस्वीरों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसके अलावा न्यूली मैरिड कपल अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंधोक भी पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए, जिस पर फैंस प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें अर्जुन-सानिया की ग्रैंड वेडिंग मुंबई के सेंट रेजिस होटल में हुई, जिसकी थीम साज थी. 

ऐश्वर्या राय के साथ पहुंचे अभिषेक बच्चन

बॉलीवुड के सितारों में सबसे पहला नाम अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का है, जो शादी में पहुंचे और पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए.

बच्चन परिवार से शामिल होने वालों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंधोक की शादी का हिस्सा बनने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.  

शाहरुख खान एंड फैमिली 

अर्जुन सानिया की शादी में हाइलाइट शाहरुख खान रहे, जो अपनी फैमिली यानी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ पहुंचे. जहां मां बेटी की जोड़ी ने यैलो आउटफिट पहना तो वहीं किंग खान क्रीम कलर के आउटफिट में नजर आए. 

अकेले पहुंचे आमिर खान

सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी में आमिर खान अकेले पहुंचे. उन्होंने लाल रंग का कुर्ता पहना था. 

क्रिकेट और बॉलीवुड के सितारे आए नजर 

फरहान अख्तर, अंगद बेदी, नेहा धूपिया, युवराज सिंह, हेजल कीच, जहीर खान, सागरिका घटके, आशा भोसले शादी का हिस्सा बनने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. 

