दूर घाटी में मंधाना जैसा बनने का सपना संजोये बैठी हैं नन्ही आमिना, क्या अरु घाटी मिलने जाएंगी स्मृति?

मौजूदा समय में भारतीय महिला टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. उन्हें लाखों लोग पसंद करते हैं. मंधाना के इन्ही प्रशंसकों में एक नाम नन्ही आमिना का भी है. आमिना कश्मीर के पहलगाम जिले में स्थित अरु घाटी में रहती हैं. आमिना ने हाल ही में फिल्म निर्माता कबीर खान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि स्मृति मंधाना उनकी पसंदीदा महिला क्रिकेटर हैं. जिसे बाद में कबीर ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया. कबीर के इस सोशल पोस्ट पर जब स्मृति की नजर पड़ी तो उन्होंने भी गर्मजोशी के साथ इस पोस्ट पर अपना प्यार दिया है.

मंधाना के संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आमिना ने भी मासूमियत और आशा के साथ अपने सपनों का इजहार किया है. उन्होंने कहा कि वह भी एक दिन स्मृति मंधाना की तरह अच्छी क्रिकेटर बनना चाहती हैं. इस दौरान उन्होंने अपने साथ-साथ अन्य बच्चों के सामने आने वाली अरु घाटी की समस्याओं का भी जिक्र किया है.

आमिना ने कहा, ' मैं स्मृति मंधाना की तरह एक अच्छी क्रिकेटर बनना चाहती हूं, लेकिन हमारे गांव में खेल के अच्छे मैदान नहीं है. इसके अलावा उचित शिक्षा सुविधाओं का भी अभाव है.'

यही नहीं आमिना ने स्मृति मंधाना को गले से लगाने की भी अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की है. नन्हीं बच्ची ने भारतीय महिला स्टार को अरु घाटी स्थित अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया हैं. जिससे वह उनसे मिल सके.

