विज्ञापन
WAR Update

सचिन तेंदुलकर के बेटे का ब्याह है भाई, अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शाहरुख से ऐश्वर्या राय बच्चन तक स्टार्स का स्वैग, देखें किसने क्या पहना...

Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok Wedding: बॉलीवुड सितारों से लेकर टीम इंडिया के नामचीन खिलाड़ियों तक, कई हस्तियां कपल को आशीर्वाद देने पहुंचीं. आइए एक नजर डालते हैं, किसने क्या पहना. 

Read Time: 2 mins
Share
सचिन तेंदुलकर के बेटे का ब्याह है भाई, अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शाहरुख से ऐश्वर्या राय बच्चन तक स्टार्स का स्वैग, देखें किसने क्या पहना...

Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok Wedding: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर सानिया चंडोक के साथ 5 मार्च को शादी के बंधन में बंध गए. यह शाही समारोह मुंबई के आलीशान होटल द सेंट रेजिस मुंबई में हुआ, जिसकी थीम “साज़” रखी गई थी. बॉलीवुड सितारों से लेकर टीम इंडिया के नामचीन खिलाड़ियों तक, कई हस्तियां कपल को आशीर्वाद देने पहुंचीं. आइए एक नजर डालते हैं, किसने क्या पहना.

Latest and Breaking News on NDTV

अमिताभ बच्चन ने अपना लुक बिल्कुल सिंपल और क्लासिक रखा, उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ शॉल कैरी की. वहीं जया बच्चन ऑफ-व्हाइट साड़ी में बेहद एलीगेंट दिखीं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

अभिषेक और ऐश्वर्या ने एक साथ एंट्री लेकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, अभिषेक ऑल-ब्लैक पारंपरिक लुक में नजर आए, जबकि ऐश्वर्या ने ब्लू अनारकली सूट पहनकर सबका दिल जीत लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

शाहरुख खान आइवरी कलर की शेरवानी में बेहद स्टाइलिश दिखे, उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेज और ब्राउन फॉर्मल शूज़ के साथ पूरा किया. गौरी खान येलो रफल्ड साड़ी में बेहद गॉर्जियस लगीं, वहीं सुहाना ने पिंक लहंगा और येलो दुपट्टे के साथ अपने लुक को खूबसूरती से स्टाइल किया.

Latest and Breaking News on NDTV

नेहा धूपिया ने सिंपल और देसी स्टाइल का चुनाव किया. उन्होंने सफेद पहनावा चुना, जिसे उन्होंने मिनिमल और एलीगेंट ज्वैलरी के साथ स्टाइल किया. अंगद बेदी ने भी व्हाइट ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर अपनी पत्नी के लुक को खूबसूरती से मैच किया.

Latest and Breaking News on NDTV

दिग्गज गायिका आशा भोसले भी शादी में शामिल हुईं, वे सफेद साड़ी और मोतियों के हार में काफी ग्रेसफुल दिखीं

Latest and Breaking News on NDTV

फरहान अख्तर ने चूड़ीदार कुर्ते और नेहरू जैकेट में शिरकत की. उनका लुक सादा होने के बावजूद बेहद स्टाइलिश लगा और कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले गया.

Latest and Breaking News on NDTV

इसे भी पढ़ें: AIIMS ट्रेंड डॉक्टर ने बताया सुबह मिनटों में पेट साफ करने का गजब तरीका, बस किचन तक जाकर करना होगा ये काम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Arjun Sachin Tendulkar, Sachin Ramesh Tendulkar, Cricket, Arjun Tendulkar Wedding
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com