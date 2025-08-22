विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: एशिया कप से पहले रिंकू सिंह की दहाड़, चौके-छक्कों की बरसात करते हुए जड़ दिया नाबाद शतक

Rinku Singh, UP T20 League 2025: रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश टी20 लीग में गोरखपुर लायंस के खिलाफ शतक जड़ते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
VIDEO: एशिया कप से पहले रिंकू सिंह की दहाड़, चौके-छक्कों की बरसात करते हुए जड़ दिया नाबाद शतक
Rinku Singh
  • उत्तर प्रदेश टी20 लीग के नौवें मुकाबले में मेरठ माविरक्स ने गोरखपुर लायंस का सामना किया
  • मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया
  • रिंकू सिंह ने मैच में कुल 48 गेंदों का सामना करते हुए 225 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rinku Singh, UP T20 League 2025: उत्तर प्रदेश टी20 लीग का नौवां मुकाबला 21 अगस्त 2025 को मेरठ माविरक्स और गोरखपुर लायंस के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम बी ग्राउंड में खेला गया. जहां मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रचंड लय में नजर आए. उनकी आक्रामकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 48 गेंदों का सामना किया. इस बीच 225.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 108 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और आठ खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

167 रन बनाने में कामयाब हुई थी गोरखपुर लायंस

इकाना में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर लायंस की टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए कैप्टन ध्रुव जुरेल सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 32 गेंद में 38 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए निशांत कुशवाह ने 24 गेंदों में 37, जबकि आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शिवम शर्मा ने 14 गेंदों में नाबाद 25 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज मेरठ के गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

विशाल चौधरी और विजय कुमार ने चटकाए तीन-तीन विकेट

मेरठ माविरक्स की तरफ से गेंदबाजी के दौरान विशाल चौधरी और विजय कुमार का जलवा रहा. इन दोनों ही गेंदबाजों ने क्रमशः तीन-तीन सफलता प्राप्त की. जीशान अंसारी के खाते में दो, जबकि यश गर्ग को एक सफलता हाथ लगी.

रिंकू सिंह का विस्फोट, जीत गई मेरठ माविरक्स की टीम

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ माविरक्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. टीम ने आठ ओवरों में 38 रन के स्कोर पर ही चार विकेट गंवा दिए थे. जिसके बाद रिंकू सिंह ने जीत का बेड़ा उठाया और विस्फोटक शतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे.

गोरखपुर के चार गेंदबाजों को मिली एक-एक सफलता

गोरखपुर लायंस की तरफ से मेरठ माविरक्स के खिलाफ कुल चार गेंदबाजों ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की. जिसमें प्रिंस यादव, वासु वत्स, अब्दुल रहमान और विजय यादव का नाम शामिल है.

यह भी पढ़ें- Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल के ऊपर टिकी थी पूरी टीम, नहीं कर पाए कमाल, मिली हार


पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rinku Khanchand Singh, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com