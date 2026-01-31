विज्ञापन
W,W,W सैम कुर्रन ने हैट्रिक लेकर बदल दिया इंग्लैंड क्रिकेट टीम का इतिहास, VIDEO

ENG vs SL 1st T20I: सैम कुर्रन इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

सैम कुर्रन ने रचा इतिहास
  • इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुर्रन टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं
  • कुर्रन ने श्रीलंका के खिलाफ पल्लेकेले में पहले टी20 मैच के 16वें ओवर में हैट्रिक पूरी की
  • उन्होंने इस ओवर में दासुन शनाका, महेश थीक्षाना और मथीशा पथिराना को क्रमशः आउट किया
इंग्लिश ऑलराउंडर सैम कुर्रन (Sam Curran) ने इतिहास रच दिया है. वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से क्रिस जॉर्डन के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. 27 वर्षीय ऑलराउंडर ने यह विशेष उपलब्धि 30 जनवरी 2026 को श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ हासिल की. सीरीज का पहला मुकाबला पल्लेकेले में खेले गया. जहां पारी का 16वां ओवर लेकर मैदान में आए कुर्रन ने कमाल कर दिया. पहले उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर दासुन शनाका को ब्रूक के हाथों कैच आउट किया. इसके बाद अगली ही गेंद पर महेश थीक्षाना को भी ओवरटन के हाथों कैच आउट कर दिया. वह यहीं नहीं रुके. ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मथीशा पथिराना को भी पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया. पथिराना को कुर्रन ने बोल्ड किया. 

सैम कुर्रन ने पहले टी20 में चटकाए तीन विकेट

बात करें पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सैम कुर्रन के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने टीम के लिए कुल तीन ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 12.66 की इकॉनमी से 38 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार दासुन शनाका (20), महेश थीक्षाना (00) और मथीशा पथिराना (00) बने. 

इंग्लैंड को 11 रनों से मिली जीत 

पल्लेकेले में इंग्लिश टीम डीएलएस विधि के तहत 11 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने हुए इंग्लिश टीम 16.2 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 133 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 15 ओवरों में 125/4 रन तक ही पहुंच पाई. जिसकी वजह से उसे 11 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

