'यूजलेस है...', पाकिस्तानी दिग्गज ने बाबर आजम को आखिर क्यों बोला 'बेकार'? वजह आपको भी चौंका देगी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर बासित अली (Basit Ali) ने मौजूदा स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) की आलोचना की है. उनका मानना है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर आजम को चौथे स्थान पर मौका देने से अच्छा है कि उन्हें रेस्ट दे दिया जाए. उन्होंने कहा, 'बाबर साहब. जिन्होंने अपने जीवन में कभी रिवर्स स्वीप नहीं मारा होगा. प्रैक्टिस में मार रहे थे. उसमें आउट हो गए. नंबर चार पर मेरा ख्याल है नहीं खेलना चाहिए. इससे अच्छा है कि रेस्ट कर लें. खेलना है तो टॉप थ्री में खेलिए नहीं तो कोई फायदा नहीं है. लेकिन कैसे खेलिएगा. सलमान अली आगा ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है. सैम 'प्लेयर ऑफ द मैच बना'. उसने आउट भी किए और 40 रन भी बनाए. अब बस साहिबजादा (साहिबजादा फरहान) बचा है. साहिबजादा अगने दोनों मुकाबलों में नहीं करता है तो थोड़ी से तस्वीर नजर आएगी कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में टॉप थ्री में नजर आएंगे. नहीं तो मुश्किल नजर आ रहा है. नंबर चार पर सबने देख लिया यूजलेस है. माना 20 बॉल में 24 किए. मगर आपको वैसे प्लेयर की तलाश है जो 20 गेंद में 35 रन करे.'

पहले टी20 में कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए बाबर आजम

मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 20 जनवरी को लाहौर में खेला गया था. जहां चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम 20 गेंदों में केवल 24 रन ही बना पाए, जो कि मौजूदा टी20 डिमांड के हिसाब से सही नहीं कहा जा सकता है.

बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बाबर आजम मौजूदा समय में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने 137 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 130 पारियों में 39.40 की औसत से 4453 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम तीन शतक और 38 अर्धशतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव से लेकर सोढ़ी तक, पांचवें T20I मुकाबले में ये 3 खिलाड़ी बनाएंगे गजब का रिकॉर्ड



