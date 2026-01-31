विज्ञापन

बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में छप्पर फाड़ कमाई, सनी देओल ने झूमते हुए मनाया जश्न, अपने बाहुबली से मिलवाया

बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में 300 करोड़ पार की कमाई करने के बाद सनी देओल ने केक काटकर और डांस करते हुए जश्न मनाया है. 

बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में छप्पर फाड़ कमाई, सनी देओल ने झूमते हुए मनाया जश्न, अपने बाहुबली से मिलवाया
बॉर्डर 2 की सक्सेस का सनी देओल ने मनाया जश्न
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 जब से 23 जनवरी को रिलीज हुई है तब से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धुंधाधार कमाई करती हुई नजर आ रही है. ही फिल्म का कलेक्शन दुनियाभर में 300 करोड़ पार हो गया है, जिसके चलते हाल ही में सनी देओल ने बॉर्डर 2 की सक्सेस सेलिब्रेट की है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धर्मेंद्र के बेटे सनी केक काटते हुए और अपने करीबियों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं फैंस उन्हें बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं. 

सनी देओल ने मनाया बॉर्डर 2 की सक्सेस का जश्न

टीसीरीज के आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन 32.10 करोड़ की कमाई करने के बाद दूसरे दिन 40.59 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. जबकि तीसरे दिन आंकड़ा 57.20 करोड़ पहुंच गया. वहीं चौथे दिन 63.59 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की, जिसके बाद पांचवे दिन 23.31 करोड़ का कलेक्शन बॉर्डर 2 ने किया. वहीं छठे दिन 15.04 करोड़ और सातवें दिन 13.14 करोड़ की. जबकि अब सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने 8वें दिन 11 करोड़ की कमाई की है, जिसके बाद भारत में फिल्म का कलेक्शन 250 करोड़ पार हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 350 करोड़ की ओर बढ़ रही है. 

