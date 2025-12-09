VIDEO: साईं सुदर्शन ने अहमदाबाद में की छक्के-चौकों की बौछार, 14 गेंदों में कूट डाले 64 रन, ठोका नाबाद शतक

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के ग्रुप डी का एक रोमांचक मुकाबला 8 दिसंबर 2025 को सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच अहमदाबाद में खेला गया. जहां बल्लेबाजी के दौरान टीम इंडिया के युवा स्टार साईं सुदर्शन जबरदस्त लय में नजर आए. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 55 गेंदों का सामना किया. इस बीच 183.63 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 101 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 10 चौके और 4 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

सुदर्शन ने 14 गेंदों में ठोके 64 रन

मैच के दौरान सुदर्शन ने 14 गेंदों में 64 रन बटोरे. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया? तो इसके पीछे की वजह हम बता रहे हैं. 24 वर्षीय धुरंधर ने मैच के दौरान कुल 10 चौके और 4 छक्के लगाए. इस तरह वह 10x4 चौकों की मदद से 40, जबकि छक्कों 4X6 की मदद से 24 रन बटोरने में कामयाब रहे. जिसका पूरा योग होता है 64 रन. इस तरह वह पिछले मुकाबले में केवल छक्के-चौकों की मदद से 64 रन बटोरने में कामयाब रहे.

Sai Sudharsan turned around his dismal SMAT 2025 (13, 1, 8, 5) with a 64 against Jharkhand, and now an unbeaten 101 vs Saurashtra in their last league game!#SMAT pic.twitter.com/Y1Y46vuNgg — CREX (@Crex_live) December 8, 2025

तमिलनाडु को 3 विकेट से मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो अहमदाबाद में सौराष्ट्र की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए विश्वराज जडेजा सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 39 गेंद में 70 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सम्मार गज्जर ने 42 गेंदों में 66 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 184 रनों के लक्ष्य को तमिलनाडु की टीम ने 18.4 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. साईं सुदर्शन ने 55 गेंद में 101 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उनके अलावा सनी संधू ने 9 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया.

