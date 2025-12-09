IND vs SA: बुमराह, अभिषेक, सैमसन, तिलक और पंड्या, टीम इंडिया के पांचों पांडव आज रचेंगे इतिहास

India vs South Africa, 1st T20I 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (9 दिसंबर 2025) से हो रहा है. बहुप्रतीक्षित सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा. यहां भारतीय टीम के धुरंधर अपनी पुरानी लय में नजर आए तो वह कई विशेष उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम की तरफ से 2016 से खबर लिखे जाने तक 80 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उन्हें 77 पारियों में 18.11 की औसत से 99 सफलता प्राप्त हुई है. आज के मुकाबले में वह एक और विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे.

हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का शतक लगाने से केवल 2 विकेट दूर हैं. 2016 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से कुल 120 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्हें 108 पारियों में 26.58 की औसत से 98 सफलता हाथ लगी है. वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने इतने ही मुकाबलों की 94 पारियों में 27.35 की औसत से 1860 रन बनाए हैं.

तिलक वर्मा

तिलक वर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन के आंकड़े को छूने से केवल 4 रन दूर हैं. 2023 से खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से उन्होंने कुल 36 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 33 पारियों में 47.42 की औसत से 996 रन निकले हैं. तिलक के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज है.

संजू सैमसन

संजू सैमसन भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन के आंकड़े को छूने से केवल 5 रन दूर हैं. 31 वर्षीय बल्लेबाज ने 2015 से खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से 51 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 43 पारियों में 25.51 की औसत से 995 रन निकले हैं. सैमसन के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज है.

अभिषेक शर्मा

जारी साल में अभिषेक शर्मा ने खबर लिखे जाने तक 37 टी20 मुकाबलों की 36 पारियों में 42.82 की औसत से 1499 रन बनाए हैं. आगामी सीरीज में अगर वह 5 रन और बना लेते हैं तो वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक टी20 रन बनाने के मामले में मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ देंगे. सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 41 मैच खेलते हुए 45.54 की औसत से 1503 रन बनाए थे.

