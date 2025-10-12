विज्ञापन
सचिन तेंदुलकर ने TEN x YOU नाम से लॉन्च किया नया स्पोर्ट्स ब्रांड, श्रीलंका दौरे पर आई दिक्कतों से मिला हौसला

Sachin Tendulkar Unveils His Sportswear Brand TEN x YOU: 52 वर्षीय सचिन कोई भी कार्य करते हुए वह सुर्खियों में आ जाते हैं. इस बार वह खेल या किसी यात्रा को लेकर चर्चा में नहीं हैं, बल्कि अपने नए ब्रांड को लेकर सुर्खियों में हैं.

सचिन तेंदुलकर ने TEN x YOU नाम से लॉन्च किया नया स्पोर्ट्स ब्रांड, श्रीलंका दौरे पर आई दिक्कतों से मिला हौसला
Sachin Tendulkar
  • सचिन तेंदुलकर ने TEN x YOU नाम से नया स्पोर्ट्सवियर ब्रांड लॉन्च किया है, जिसमें खेल जूते और टी-शर्ट शामिल हैं
  • उन्होंने बताया कि भारत को खेल प्रेमी देश से खेल खेलने वाला देश बनाने की उनकी ख्वाहिश है
  • TEN x YOU उत्पादों को विकसित करने में 18 महीने लगे, जिसमें क्रिकेट शूज विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं
Sachin Tendulkar Unveils His Sportswear Brand TEN x YOU: खेल जगत मे 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके रिकॉर्ड खुद ब खुद उनकी महानता का बखान करते हैं. 52 वर्षीय सचिन कोई भी कार्य करते हुए वह सुर्खियों में आ जाते हैं. इस बार वह खेल या किसी यात्रा को लेकर चर्चा में नहीं हैं, बल्कि अपने नए ब्रांड को लेकर सुर्खियों में हैं. पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने टेन एक्सयू (TEN x YOU) नाम से एक नया स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'शतकों का शतक' जमाने वाले इकलौते बल्लेबाज ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हुए हर खेल के लिए इस 'स्पोर्ट्स शूज' और 'टी-शर्ट' को लॉन्च किया है. 

लॉन्चिंग के दौरान सचिन तेंदुलकर ने स्पोर्ट्स एंकर गौरव कपूर के साथ बातचीत में अपने दौर को याद करते हुए कहा, उस दौरान श्रीलंका दौरे हुआ करते थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कोई सुविधाएं नहीं थीं. कोई इनडोर नेट नहीं था. उस दौरान हमारे पास जो भी सुविधाएं मौजूद होतीं, उसका सर्वोत्तम उपयोग करते. हमारे पास बेहतरीन सुविधाएं नहीं थीं. खेल के प्रति जुनून और प्यार ने ही हमें आगे बढ़ाया. 

पत्रकारों के साथ बातचीत में सचिन तेंदुलकर ने कहा, 'टेन एक्सयू प्रोडक्ट को तैयार करने में लंबा समय लगा है. हमने 18 महीनों का लंबा इंतजार किया. मैंने हमेशा कहा है कि भारत में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है. मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने देश को खेल प्रेमी देश से बदलकर खेल खेलने वाला देश बनाना चाहता हूं.'

उन्होंने कहा, 'क्रिकेट शूज मेरे लिए खास हैं. अपनी जर्नी के दौरान मैंने जिन चीजों की कमी महसूस की, मेरी पूरी कोशिश रही है कि उन सभी कमियों को दूर किया जाए. क्रिकेट शूज के साथ-साथ हमने और भी कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं.'

सचिन तेंदुलकर ने अपने इस वेंचर के लिए स्विगी इंस्टामार्ट के पूर्व प्रमुख कार्तिक गुरुमूर्ति से हाथ मिलाया है. स्विगी के पूर्व अधिकारी कारन अरोड़ा भी सह-संस्थापक के रूप में जुड़े हैं. 

सचिन तेंदुलकर से पहले विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी अपने स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं. इस वेंचर की स्थापना ऐसे समय में हुई, जब खेल और फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है. (भाषा इनपुट के साथ)

