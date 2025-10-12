VIDEO: गजब बेइज्जती है! पाकिस्तानी कैप्टन से ही पत्रकार ने पूछा आप कितने स्ट्रॉंग कप्तान हैं? सुनिए उनका जवाब

Shan Masood Big Student: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज (12 अक्टूबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से एक दिन पूर्ण टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया है. एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि आपके अपने प्रदर्शन को लेकर काफी बात हो रही है कि कैप्टन आगे से लीड करते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट कैप्टन आगे से लीड नहीं कर रहे. इसके बारे में बता दें और दूसरा आपके जो प्रीमियर बैटर हैं बाबर आजम उनकी फॉर्म लैग कर रही है. बतौर कप्तान आपका इसपर क्या विचार है?

यहां तक तो ठीक था. पत्रकार ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि आप अपने आपको कितना स्ट्रॉंग कप्तान ससमझते हैं. प्लेइंग एलेवन में आपका इनपुट कितना है. क्योंकि जैसे टीम का ऐलान हुआ था. आमिर जमाल और फैसल अकरम को रिलीज कर दिया गया था. उसका क्या रिजन था?

पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए मसूद ने कहा, 'हम ऐसे विकेटों पर नहीं खेलना चाहते जहां टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहे हों. डब्ल्यूटीसी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको मैच जीतने होंगे. अगर आप पिछले डब्ल्यूटीसी साइकिल को देखें तो मैं पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक हूं. दुर्भाग्य से परिणाम नहीं आए हैं, और हम उसे अपनी विफलता मानते हैं.'

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड

शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, रोहैल नजीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी.

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट मैच - गद्दाफी स्टेडियम - लाहौर - 12-16 अक्टूबर

दूसरा टेस्ट - रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम - रावलपिंडी - 20-24 अक्टूबर

