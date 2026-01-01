सचिन, सौरव, धोनी से लेकर बुमराह, पंड्या तक, भारत के 10 दिग्गज जो कभी नहीं खेल पाए अंडर 19 वर्ल्ड कप

आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Mens Under 19 World Cup 2025) का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. भारतीय फैंस को उम्मीद है कि आयुष म्हात्रे एंड कंपनी जारी टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को एक बार फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाएंगी. टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जो टीम को ट्रॉफी दिलाने का दम भी रखते हैं.

ये बड़े खिलाड़ी नहीं खेल पाए हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप

आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर पाए हैं. इसमें सचिन तेंदुलकर से लेकर मौजूदा स्टार जसप्रीत बुमराह तक का नाम शामिल है.

बात करें भारत के उन चुनिंदा 10 बड़े खिलाड़ियों के बारे में जो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो धूम मचाने में कामयाब रहे. मगर वह अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत करने से चूक गए तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

भारत के वो 10 बड़े खिलाड़ी जो अंडर-19 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए

1- सचिन तेंदुलकर

2- सौरव गांगुली

3- राहुल द्रविड़

4- अनिल कुंबले

5- महेंद्र सिंह धोनी

6- रविचंद्रन अश्विन

7- मोहम्मद शमी

8- जसप्रीत बुमराह

9- हार्दिक पंड्या

10- सूर्यकुमार यादव

1988 में पहली बार खेला गया था अंडर-19 वर्ल्ड कप

अंडर-19 वर्ल्ड कप का आगाज साल 1988 में हुआ था. उस दौरान भारतीय टीम ने मायलुहानन सेंथिलनाथन की कप्तानी में शिरकत की थी. इस टीम का हिस्सा प्रवीण आमरे, नरेंद्र हिरवानी, नयन मोंगिया, वेंकटपति राजू जैसे बड़े खिलाड़ी थे.

1988 की भारतीय टीम

मायलुहानन सेंथिलनाथन (कप्तान), प्रवीण आमरे, सुब्रतो बनर्जी, रंजीब बिस्वाल, मोहन चतुवेर्दी, आनंद देशपांडे, नरेंद्र हिरवानी, अर्जन कृपाल सिंह, नयन मोंगिया, वेंकटपति राजू, जनार्दन रामदास, राजगोपालन श्यामसुंदर, सुखविंदर टिंकू और कंवर विरदी.

यह भी पढ़ें- World Record: खामोश बल्ले से भी वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास, वर्ल्ड कप में यह कारनामा करने वाले बने पहले खिलाड़ी



