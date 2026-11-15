37 साल बाद सचिन ने खोला यादों का पिटारा, पहले बल्ले के साथ शेयर की अनमोल तस्वीर, बोले- 49 साल बाद भी संभाल कर रखा है

15 नवंबर, 1989 को सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला था. अब 37 साल के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. सचिन ने अपनी बचपन की तस्वीर शेयर की है, तस्वीर में सचिन अपने उस पुराने बल्ले को थामे हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके जीवन का पहला बल्ला रहा था. तेंदुलकर ने इस खास तस्वीर को शेयर कर लिखा, 'पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है! सचिन के इस अंदाज को देख फैन्स नोस्टैल्जिया में चले गए थे. सचिन के इस पोस्ट ने फैन्स को इमोशनल भी कर दिया है.

बता दें कि 15 नवंबर 1989 को, 16 साल के सचिन तेंदुलकर कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच के लिए मैदान पर उतरे, इस मैच में पाकिस्तान के वकार यूनुस ने भी अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अपने पहले मैच में सचिन ने 15 रन बनाए थे, टेस्ट करियर में सचिन को अपना पहला शतक लगाने में एक साल का समय लगा था. तेंदुलकर ने 9 अगस्त 1990 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में 119 रन की पारी खेली थी. यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था. सचिन आज दुनिया के महाल बल्लेबाज हैं और उनके नाम इंटरनेशनल करियर में 100 शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है.

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