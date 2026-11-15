समय रैना के शो में पहुंचीं सलमा दीवानी, होस्ट पर ही कसा ऐसा तंज, खूब हो रहीं सोशल मीडिया पर वायरल

'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 की कंटेस्टेंट सलमा दीवानी अपने पंचलाइन और होस्ट समय रैना के मजेदार रोस्ट की वजह से वायरल हो गई हैं. इस किरदार को एक्टर और परफॉर्मर भाग्यश्री तर्के ने निभाया है. उनका कॉमेडी एक्ट इतना मजेदार था कि होस्ट और सेलिब्रिटी पैनलिस्ट अपनी हंसी नहीं रोक पाए और अब वह इंटरनेट पर सबकी चहेती बन गई हैं. कई वायरल वीडियो में सलमा दीवानी को अपने खास हैदराबादी लहजे में हाजिरजवाबी करते और बेबाक मजाक करते देखा जा सकता है. उन्होंने अपने कॉमेडी एक्ट में दक्खनी उर्दू का इस्तेमाल किया और रोजमर्रा के सामाजिक नियमों पर तीखे कमेंट्स किए. अपने एक्ट के दौरान उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि गाली-गलौज के मामले में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग पैमाने क्यों हैं. उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं से हमेशा सोच-समझकर बोलने की उम्मीद की जाती है. उन्होंने कहा, "मेरा मन करता है कि मैं उन्हें गालियां दूं, लेकिन मैं दे नहीं सकती. यह मुश्किल है. मैं यहां गालियां नहीं देती, मैं कहीं भी गालियां नहीं देती. वैसे भी यह बुरी बात है, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करती. अगर कोई लड़की गाली दे, तो उसकी बदनामी हो जाती है, लेकिन पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं है. अगर वे गाली दें, तो कुछ नहीं होता. बल्कि उन्हें तो इसके लिए अवॉर्ड वगैरह मिल जाते हैं."

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उनकी इस पंचलाइन पर पैनल में जोरदार हंसी और तालियों की गूंज सुनाई दी. जज और मेहमान उनके परफॉरमेंस से इतने खुश हुए कि उन्होंने खड़े होकर उनकी तारीफ की. एक और बातचीत के दौरान समय रैना ने सलमा दीवानी को 'बहनजी' कहकर संबोधित किया. इस पर कॉमेडियन ने हाजिरजवाबी दिखाते हुए कहा कि उन्हें 'भाई' कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वह पहले ही शादीशुदा हैं. उन्होंने कहा, "मेरे पास पहले से ही कुछ 'निकम्मे' भाई हैं, अगर आप भी उनमें शामिल हो जाएं, तो कोई बुराई नहीं है." उनकी इस बात पर रैना और बाकी पैनलिस्ट ठहाके लगाकर हंस पड़े. पूरा पैनल खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का 9वां एपिसोड 13 नवंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. इस एपिसोड के गेस्ट पैनल में हुमा कुरैशी, कृष्णा अभिषेक, आशीष सोलंकी और बलराज घई शामिल थे और शो को समय रैना ने होस्ट किया. हालांकि, इस एपिसोड का सबसे खास आकर्षण सलमा दीवानी की मौजूदगी रही.

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बता दें कि भाग्यश्री तार्के जो सलमा दीवानी का किरदार निभाती हैं. उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग एकदम असली हैदराबादी लहजे और मजेदार पंचलाइनों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. सोशल मीडिया पर उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. इस एपिसोड के क्लिप्स ऑनलाइन खूब शेयर किए जा रहे हैं.

