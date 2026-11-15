Suryakumar Yadav Viral Video: मटन-रोटी की पार्टी करते दिखे सूर्या, बोले- 'एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है'

भारतीय टीम में वापसी के लिए जोर लगा रहे पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह अपने दोस्त के घर नॉनवेज पार्टी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में वहीं नहीं कई और सदस्य भी नजर आ रहे हैं. सूर्या को यहां कहते हुए सुना जा सकता है, 'ये मानिक भाई बैठे हैं हमारे. हमारे लिए मटन बनवाया है इन्होंने आज. दादा इधर आटा से रोटियां बना रहे हैं. उधर चुल्हा पर मस्त गरम-गरम रोटियां बन रही हैं. मानिक भाई ने हमारे लिए खाना बनवाया है अच्छे से. एकदम घर का... देशी एकदम घर वाली फिलिंग आ रही है.'

सरफराज खान ने भी खाने का उठाया लुत्फ

सूर्यकुमार यादव ही नहीं इस पार्टी में सरफराज खान भी नजर आ रहे हैं. सूर्या की तरह ही सरफराज भी भारतीय टीम में वापसी के लिए जी जान लगा रहे हैं. उन्होंने खाने की तारीफ करते हुए कहा है, 'इतना अच्छा खाना बना है कि बात करने का मन ही नहीं कर रहा है. बस खाने का मन कर रहा है. थैंक्यू भाई. थैंक्यू सो मच'. आखिर में सूर्यकुमार यादव भी कहते हैं, 'थैंक्यू दादा.'

फैंस के आ रहे हैं जबरदस्त कमेंट

एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'भाई, बहुत शानदार जेस्चर है.'

दूसरे क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'देखने में स्वादिष्ट लग रहा है.'

सूर्यकुमार यादव के चाहने वाले एक अन्य शख्स ने लिखा है, 'वाह, बिल्कुल मुंबईकरों जैसा प्यारा अंदाज़.'

आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 में शिरकत कर रहे हैं. जहां वह मुंबई की टीम का हिस्सा हैं. यहां वह मुंबई की टीम का अगुवाई भी कर रहे हैं. हैदराबाद के खिलाफ उनका बल्ला जमकर चला था. वह मात्र 21 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाने में कामयाब हुए थे. मुकाबले के दौरान उन्होंने केवल 15 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था.

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