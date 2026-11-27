'क्रिकेट के भगवान' माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी और बहू सारा तेंदुलकर और सानिया तेंदुलकर ने रांची का दौरा किया और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है. सारा-सानिया तेंदुलकर, 'युवा' नामक संस्था के लिए एक स्कूल बनाने में मदद करने के लिए STF के साथ मिलकर काम करेंगी. 'युवा' संस्था शिक्षा और खेलों के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने का काम करती .

इस परियोजना से वंचित लड़कियों के लिए सीखने के बेहतर अवसर पैदा होने और शिक्षा तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है, दोनों की रांची दौरे की तस्वीर भी सामने आई है जिसे फैन्स खूब पसंद भी कर रहे हैं.

बता दें कि रांची के दौरे के दौरान सानिया तेंदुलकर के साथ, सारा ने छात्रों से बातचीत की, उनकी कहानियां सुनीं और उस जज्बे व दृढ़ संकल्प को महसूस किया, जिसने लगभग दो दशकों से फाउंडेशन के काम को आकार दिया है.

सानिया तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर के लुक ने जीता दिल

रांची दोनों पर सानिया तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर के लुक की भी काफी चर्चा हो रही है. फैन्स दोनों की सादगी पर फिदा नजर आ रहे हैं. दोनों को फैन्स का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है और उन्हें इस पहल के लिए बधाई भी दे रहे हैं. सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की सहयोगी संस्था, 'युवा' ने फुटबॉल के जरिए लड़कियों में आत्मविश्वास जगाने, उनकी पढ़ाई जारी रखने और उन्हें अपनी परिस्थितियों की सीमाओं से परे जाकर नए सपनों को देखने के लिए प्रेरित किया .

इस दौरे के दौरान, सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की डायरेक्टर सारा तेंदुलकर ने ऐलान किया है कि STF, 'युवा' के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए 'युवा' के साथ मिलकर काम करेगा. यह पहल STF के इस विश्वास को और मज़बूत करती है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसे ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां वह अपनी रुचियों को पहचान सके, आत्मविश्वास बढ़ा सके और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सके. स्कूल के दौरे के बाद सारा और सानिया तेंदुलकर ने अपने अनुभव साझा किए.

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