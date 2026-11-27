- यूपी चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में सीटों को लेकर बढ़ा तनाव
- सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने दिखाए तेवर, इमरान मसूद का बड़ा बयान
- भाजपा को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं: इमरान मसूद
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस को आगामी चुनाव में 105 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि उस समय पार्टी की स्थिति कहीं अधिक कमजोर थी. मसूद ने समाजवादी पार्टी को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को पर्याप्त और जीतने योग्य सीटें दी जानी चाहिए, क्योंकि गठबंधन में सम्मान और साझेदारी दोनों जरूरी हैं.
'2017 में 105 सीटें लड़ी थीं, अब ज्यादा मजबूत हैं'
इमरान मसूद ने कहा कि '105 सीटें नहीं, 105 से ऊपर. 2017 में हमने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उस समय हमारी स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन अब हम कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं. उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा-कांग्रेस सीट बंटवारे पर इमरान मसूद ने कहा कि 2022 में मुसलमानों ने एकतरफा और आंख बंद करके वोट दिया था, फिर भी हम क्यों हारे? उस जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा आपके ऊपर है. आप हम पर भरोसा कर रहे हैं और हम तैयार हैं. हमने कहा था कि संख्या भी चाहिए और अच्छी सीटें भी चाहिए. आपने हमें ये 26 सीटें दी हैं, तो उसके नतीजों की जिम्मेदारी भी आप लीजिए.
#WATCH | Delhi: "105 seats nahi, 105 se upar. 105 seats toh humney 2017 mein ladi thi, tab hum bohot kamzor sthiti mein they, par ab hum bohot mazboot sthiti mein hain..." says Congress MP Imran Masood on being asked about the minimum number of seats for the Congress party in the upcoming Uttar Pradesh elections— ANI (@ANI) November 27, 2026
सपा को साफ को संदेश: सीएम पद आपका, लेकिन सहयोगी को कमतर क्यों दिखाना?
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित सीट समझौते पर बोलते हुए मसूद ने कहा कि 'हमें सीटें दीजिए, हम चुनाव लड़कर जीत सकते हैं. हमें संख्या भी चाहिए और अच्छी सीटें भी चाहिए. मुख्यमंत्री पद आप रखिए, मुख्यमंत्री को लेकर हमारा कोई विवाद नहीं है. लेकिन आप अपने सहयोगी को कमजोर क्यों दिखाना चाहते हैं? अपने सहयोगी को छोटा क्यों साबित करना चाहते हैं? आपने सीधे मुझ पर हमले शुरू कर दिए, क्यों? मैंने तो आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था.'
#WATCH | Delhi: On SP-Congress seat-sharing for UP elections, Congress MP Imran Masood says, "The Congress is zero. You keep reminding us of our standing, but if you think so little of our standing, why do you even need us? You have the formula for winnability; you have everything—so why do you need us at all?... We are zero—but wherever we align, we multiply the impact tenfold..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
मसूद ने दावा किया कि कांग्रेस भले ही सीटों के हिसाब से कमजोर दिखाई दे, लेकिन जहां भी पार्टी गठबंधन में शामिल होती है, वहां उसका बढ़ता है.
भाजपा को हराने की जिम्मेदारी सभी की, खड़गे के बयान पर यह बोले?
कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस या केवल मुस्लिम मतदाताओं की नहीं हो सकती. उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने एकतरफा मतदान किया था, फिर भी गठबंधन जीत हासिल नहीं कर सका. ऐसे में हार की जिम्मेदारी भी साझा होनी चाहिए.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा कि 'खड़गे जी ने मेरे प्रयासों को स्वीकार किया है. वह मेरे काम की सराहना कर रहे हैं. मैं अपनी पार्टी की तरक्की के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूं. मुझे हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, जैसे मैं कोई खलनायक हूं. मैं अपनी पार्टी के लिए मांग कर रहा हूं, अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा हूं. मैं हमेशा अपनी पार्टी के हित में ही बोलूंगा.'
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