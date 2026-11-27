भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर ईशान किशन शुक्रवार यानी की आज झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की. यहीं नहीं मीडिया से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के खेल को भी खूब सराहा. उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी मिला है.

