IND vs AUS: रोहित शर्मा का चलेगा 'हिटमैन' शो, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इन 7 बड़े वनडे रिकॉर्ड्स पर रहेगी नजर

Rohit Sharma Eyes on Historical Record IND vs AUS ODI: टीम इंडिया के पूर्व वनडे कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर 50 ओवर के प्रारूप में मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में खेलेंगे, जिसकी शुरुआत रविवार, 19 अक्टूबर से पर्थ में होगी. इस सीरीज़ में भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि रोहित एक अनुभवी बल्लेबाज़ के रूप में पारी की शुरुआत करेंगे. छह महीने बाद वनडे में वापसी कर रहे रोहित ने आखिरी बार 9 मार्च को दुबई में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ वनडे मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 76 रन बनाकर ‘प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार जीता था. अब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ़ वह एक बार फिर बल्ले से प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे.

तेंदुलकर का शतकीय रिकॉर्ड भी निशाने पर

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में अब तक 8 शतक लगाए हैं. अगर वह दो और शतक जड़ते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर (9 शतक) के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन जाएंगे. इसके अलावा, वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 तिहरे अंकों की पारियां खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज़ भी बन सकते हैं.

वनडे में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब

रोहित शर्मा ने अपने 273 वनडे मैचों में 344 छक्के लगाए हैं. उन्हें पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी (351 छक्के) के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 8 छक्कों की आवश्यकता है. यदि वह यह कर लेते हैं, तो वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बन जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन पूरे करने का मौका

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक 19 वनडे मैचों में 990 रन बनाए हैं. उन्हें सिर्फ 10 रन और चाहिए ताकि वह ऑस्ट्रेलिया में भारत की ओर से 1000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज़ बन सकें.

गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ने से बस कुछ कदम दूर

टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने अब तक 11,168 वनडे रन बनाए हैं. उन्हें सौरव गांगुली (11,221 रन) को पीछे छोड़ने और भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बनने के लिए केवल 54 रन और चाहिए.

500 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने की दहलीज पर

रोहित शर्मा अब तक भारत के लिए 499 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. अगर वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ तीन वनडे में से किसी एक में भी खेलते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद भारत के लिए 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पाँचवें खिलाड़ी बन जाएंगे.

रोहित 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने की ओर

रोहित ने अपने 499 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक 19,700 रन बनाए हैं. अगर वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में 300 रन जोड़ लेते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने की उपलब्धि के करीब

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक खेले गए 46 वनडे मैचों में 88 छक्के जड़े हैं. अगर वह आगामी सीरीज़ में 12 और छक्के लगा लेते हैं, तो वह किसी एक टीम के खिलाफ वनडे में 100 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.