ICC ODI Batting Ranking: रोहित शर्मा रैंकिंग में टॉप पर, गिल को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंचे विराट कोहली

ICC ODI Batting Ranking: भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली बुधवार को जारी ICC रैंकिंग अपडेट में 83वीं इंटरनेशनल सेंचुरी लगाकर ODI बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने के लिए अपने टीममेट रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने से सिर्फ 32 रेटिंग पॉइंट दूर हैं. रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की तीन मैचों की सीरीज़ के पहले ODI में, 37 साल के कोहली ने 120 गेंदों पर शानदार 135 रन बनाए. उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें एक स्थान ऊपर पहुंचा दिया, और अब वे लेटेस्ट ICC मेन्स प्लेयर रैंकिंग में ODI बैट्समैन में चौथे स्थान पर हैं.

इससे कोहली की रेटिंग 751 पॉइंट हो गई है, जिससे वे ODI बैटर रैंकिंग में टॉप पर अपने टीममेट रोहित शर्मा से सिर्फ़ 32 पॉइंट पीछे हैं. कोहली पिछले दशक के आखिर में तीन साल से ज्यादा समय तक टॉप बैट्समैन थे, लेकिन अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आज़म के उनसे आगे निकलने के बाद से वे टॉप पर नहीं हैं.

इस बीच, रोहित ने टॉप पर अपनी बढ़त बढ़ा ली है, दूसरे नंबर पर मौजूद न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिशेल और तीसरे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान को पीछे छोड़ दिया है, जबकि कोहली अपने टीम के साथी शुभमन गिल को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गए हैं, जिससे टॉप पर मौजूद भारत के पूर्व कप्तान से उनका अंतर कम हो गया है.

भारत ने एक और सफलता का जश्न मनाया जब अनुभवी लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव ODI बॉलर्स में एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर आ गए. इस बीच, पाकिस्तान में हाल ही में हुई ट्राई-सीरीज़ के बाद T20I ऑल-राउंडर रैंकिंग में टॉप स्थान एक बार फिर बदल गया.

पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका पर छह विकेट से जीत के साथ ट्राई-सीरीज़ पक्की की, और ओपनर सैम अयूब ने इस सफलता का फायदा उठाते हुए T20I ऑल-राउंडर्स रैंकिंग में टॉप पर अपनी जगह फिर से हासिल कर ली. अयूब ने अक्टूबर की शुरुआत में टॉप स्पॉट हासिल किया था, लेकिन हाल ही में ज़िम्बाब्वे के अनुभवी सिकंदर रज़ा ने उन्हें पीछे छोड़ दिया. हालांकि, ट्राई-सीरीज़ फ़ाइनल में उनके 36 रन के परफॉर्मेंस और चार किफ़ायती ओवरों में श्रीलंका का एक अहम विकेट लेने से, इस शानदार 23 साल के खिलाड़ी को एक जगह वापस पाने और नंबर 1 पर वापस आने में मदद मिली.

टीम के साथी अबरार अहमद (चार स्पॉट चढ़कर चौथे स्थान पर) और मोहम्मद नवाज़ (दो स्पॉट चढ़कर 11वें स्थान पर) को ट्राई-सीरीज़ में पाकिस्तान की सफलता का फ़ायदा मिला, क्योंकि उन्होंने T20I बॉलिंग रैंकिंग में अपनी जगह बेहतर की. इसके अलावा, प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुने जाने के बाद नवाज़ ऑलराउंडर्स में तीन स्पॉट चढ़कर चौथे स्थान पर आ गए.

श्रीलंका को ट्राई-सीरीज़ में कामिल मिशारा के परफॉर्मेंस से बढ़ावा मिलेगा, जहां उन्होंने चार इनिंग्स में 169 रन बनाए और टॉप 100 से बाहर से T20I बैट्समैन में 18वें स्थान पर पहुंच गए.

इसके अलावा, आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में घर पर 2-1 से सीरीज़ जीतने के बाद बांग्लादेश के तीन खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है.

परवेज़ हुसैन इमोन 21 पायदान ऊपर चढ़कर 38वें और तौहीद ह्रदय पांच पायदान ऊपर चढ़कर 42वें नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि दोनों को T20I बैटर रैंकिंग में फायदा हुआ है. इस बीच, मुस्तफ़िज़ुर रहमान T20I बॉलर लिस्ट में दो पायदान चढ़कर आठवें नंबर पर आ गए हैं.

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप के बाद साउथ अफ़्रीकी खिलाड़ियों में काफ़ी सुधार हुआ है. बाएं हाथ के पेसर मार्को जेनसन सबसे बड़े विनर रहे, जो 2-0 से सीरीज़ जीतने में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से बॉलिंग और ऑलराउंडर दोनों रैंकिंग में ऊपर चढ़े हैं.

जेनसन ने टेस्ट बॉलर्स लिस्ट में पांच पायदान चढ़कर पांचवें नंबर पर पहुंचकर अपने करियर की सबसे ऊंची रेटिंग हासिल की. ​​इस बीच, टीम के साथी साइमन हार्मर दो मैचों में 17 विकेट लेने और प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का सम्मान पाने के बाद 13 पायदान चढ़कर 11वें नंबर पर आ गए.

जेनसन टेस्ट ऑलराउंडर्स रैंकिंग में चार पायदान चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इस बीच, टीम के साथी काइल वेरेन (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर), रयान रिकेल्टन (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर), और ट्रिस्टन स्टब्स (16 स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर) सभी ने टेस्ट बैटर रैंकिंग में अच्छी-खासी बढ़त हासिल की.