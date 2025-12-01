Virat Kohli records 52nd ODI century: क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने वाले और हाल ही में IND vs SA 1st ODI में 52वां शतक ठोकने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) को सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि दिल्ली के चटपटे छोले भटूरे भी उतने ही पसंद हैं! यह बात किसी से छुपी नहीं है कि विराट कोहली को छोले भटूरे (Kohli Favorite Chhole Bhature) बहुत पसंद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी किंग कोहली दिल्ली या एनसीआर (Deklhi NCR) में होते हैं, तो उनका दिल कहाँ जाकर अटकता है? आज हम आपको दिल्ली के उन ठिकानों के बारे में बताएंगे, जहाँ के छोले भटूरे खाकर विराट कोहली आहें भर-भर करते हैं याद. ये दुकानें कोहली की फेवरेट हैं, और हाँ, राजौरी गार्डन में विराट कोहली के पसंदीदा छोले भटूरे की चर्चा तो पूरे शहर में होती है!

राजौरी गार्डन में विराट कोहली के पसंदीदा छोले भटूरे: दिल्ली की इस दुकान में बसा है किंग कोहली का दिल!

कोहली के दिल में बसे हैं ये दो ठिकाने

विराट कोहली ने कई इंटरव्यू में खुद बताया है कि उनका दिल दिल्ली के दो खास छोले भटूरे की दुकानों पर बसा हुआ है. इन दुकानों की खासियत और स्वाद ऐसा है कि कोहली खुद को रोक नहीं पाते थे:

1. दिल्ली का राम छोले भटूरे (तिलक नगर)

दिल्ली में छोले भटूरे के दीवानों के लिए यह नाम कोई नया नहीं है. तिलक नगर स्थित यह दुकान स्वाद के मामले में बेजोड़ है.

कोहली कनेक्शन: कोहली ने खुद बताया है कि जब वह छोटे थे या क्रिकेट की ट्रेनिंग के दौरान, वह अक्सर यहाँ के छोले भटूरे का स्वाद लेने आते थे. राम छोले भटूरे का स्वाद उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है.

कोहली ने खुद बताया है कि जब वह छोटे थे या क्रिकेट की ट्रेनिंग के दौरान, वह अक्सर यहाँ के छोले भटूरे का स्वाद लेने आते थे. राम छोले भटूरे का स्वाद उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है. ख़ासियत: इनके छोले गाढ़े और मसालेदार होते हैं, जो फूले हुए और मुलायम भटूरों के साथ परोसे जाते हैं.

2. गुड़गांव के सिविल लाइंस वाला छोले भटूरे (सेक्टर 15)

एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए गुड़गांव (गुरुग्राम) की यह दुकान किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है. गुड़गांव के सिविल लाइंस वाला छोले भटूरे (सेक्टर 15) भी कोहली के सबसे प्रसिद्ध पसंदीदा में से एक हैं.

पहचान: इस दुकान की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है. कोई तामझाम नहीं, बस कमाल का स्वाद.

इस दुकान की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है. कोई तामझाम नहीं, बस कमाल का स्वाद. कोहली कनेक्शन: जब कोहली गुड़गांव में होते थे, तो यहाँ से पैक करवाकर ले जाते थे.

जब कोहली करते हैं छोले भटूरे को याद

अब जब विराट कोहली दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं और एक सख्त डाइट को फॉलो करते हैं, तो उन्हें अपने पसंदीदा पकवान को मिस करना पड़ता है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अक्सर इन छोले भटूरों को याद करते हैं, क्योंकि दिल्ली के छोले भटूरे का स्वाद उन्हें कहीं और नहीं मिलता. कोहली की ये आहें भर-भरकर याद करने की कहानी उन्हें अपने फैंस से और भी ज़्यादा जोड़ती है.

अगर आप दिल्ली में हैं और खुद को किंग कोहली का फैन मानते हैं, तो इन दोनों दुकानों पर जाकर एक बार उनके पसंदीदा छोले भटूरे का स्वाद ज़रूर चखें!

