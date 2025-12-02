रांची में विराट कोहली के पैर छूने वाले फैन का क्या हुआ, जानिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की

झारखंड के रांची में हुए मैच के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुसने वाले विराट कोहली के फैन को पुलिस ने बड़ा दिल दिखाते हुए बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया है. डीएसपी ने बयान दिया कि शोभित को हिरासत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि किसी भी पक्ष ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है.

मैच के समय क्या हुआ था

यह घटना तब हुई जब विराट कोहली अपना शतक पूरा करके जश्न मना रहे थे, तभी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का रहने वाला शोभित मुर्मू बाउंड्री की होर्डिंग पार कर मैदान में घुस गया. वह सीधा दौड़कर अपने आइडल विराट कोहली के पास पहुंचा और उनके पैर छूने के लिए उनके पैरों में गिर गया, जिसे कोहली ने प्यार से उठाया.

मैदान पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शोभित को पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया था. पुलिस ने शोभित को रातभर थाने में रखा और पूछताछ की, जिसमें पता चला कि वह कोहली से मिलने के जुनून में रांची आया था.

