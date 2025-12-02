विज्ञापन
रांची में विराट कोहली के पैर छूने वाले फैन का क्या हुआ, जानिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की

डीएसपी ने इसे छोटे बच्चे की जोश में की गई गलती मानते हुए कहा कि वह बच्चा है और विराट कोहली से मिलने के लिए जोश-जोश में कूद गया जो गलत है, पर चलो माफी है.

रांची में विराट कोहली के पैर छूने वाले फैन का क्या हुआ, जानिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की
  • रांची में हुए मैच के दौरान विराट कोहली के फैन शोभित ने सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में प्रवेश किया था.
  • शोभित मुर्मू पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के निवासी हैं और उन्होंने विराट कोहली के पैर छूने की कोशिश की थी.
  • सुरक्षाकर्मियों ने शोभित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था, जिसने उसे रातभर थाने में रखा और पूछताछ की.
झारखंड के रांची में हुए मैच के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुसने वाले विराट कोहली के फैन को पुलिस ने बड़ा दिल दिखाते हुए बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया है. डीएसपी ने बयान दिया कि शोभित को हिरासत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि किसी भी पक्ष ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है.

डीएसपी ने इसे छोटे बच्चे की जोश में की गई गलती मानते हुए कहा कि वह बच्चा है और विराट कोहली से मिलने के लिए जोश-जोश में कूद गया जो गलत है, पर चलो माफी है.

मैच के समय क्या हुआ था
यह घटना तब हुई जब विराट कोहली अपना शतक पूरा करके जश्न मना रहे थे, तभी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का रहने वाला शोभित मुर्मू बाउंड्री की होर्डिंग पार कर मैदान में घुस गया. वह सीधा दौड़कर अपने आइडल विराट कोहली के पास पहुंचा और उनके पैर छूने के लिए उनके पैरों में गिर गया, जिसे कोहली ने प्यार से उठाया.

मैदान पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शोभित को पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया था. पुलिस ने शोभित को रातभर थाने में रखा और पूछताछ की, जिसमें पता चला कि वह कोहली से मिलने के जुनून में रांची आया था.

डीएसपी ने बयान दिया कि शोभित को हिरासत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि किसी भी पक्ष ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है. डीएसपी ने इसे छोटे बच्चे की जोश में की गई गलती मानते हुए कहा, "वह बच्चा है और विराट कोहली से मिलने के लिए जोश-जोश में कूद गया जो गलत है, पर चलो माफ़ी है."

