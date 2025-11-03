VIDEO: रोहित शर्मा ने सिखाया था हरमनप्रीत कौर को ट्रॉफी उठाने का तरीका? वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है तहतका

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो उनकी तरफ से नहीं, बल्कि amitmaru16 नाम के एक फैन द्वारा बनाया गया है. वायरल हो रहे वीडियो में हरमनप्रीत को फैन से पुछते हुए देखा जा सकता है, 'अमित तेरा सपना क्या है?' इसपर फैन कहता है, 'दीदी मेरा ना बस एक ही सपना है कि आपना वर्ल्ड कप जीता दो यार.' हरमनप्रीत फिर कहती हैं, 'तुझे क्या इतना आसान लग रहा?' फैन फिर जोश में कहता है, 'आसान नहीं, मुझे पता है. इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में है. हमारी पूरी टीम भी तैयार है और इंडिया में मैच होता है तो बस स्टेडियम में शोर नहीं होता है, बल्कि पूरा इंडिया चियर करता है.' फिर हरमनप्रीत कहती हैं, 'हां यार बहुत समय हो गया वर्ल्ड कप लाने में.' फैन कहता है, 'हां यार दीदी इस बार वर्ल्ड कप घर आना चाहिए.'

फैन बताया किसका है वो फैन

बातचीत के दौरान ही फैन ने बताया कि वह किस क्रिकेटर का फैन है. उसने कुछ देर के लिए हरमनप्रीत कौर को आंख बंद करने का सलाह दिया और उसके बाद 'हिटमैन' शर्मा की आवाज में बात करने लगा. फैन ने रोहित की आवाज में बात करते हुए कहा, 'अरे हां खोल ना.' हरमनप्रीत कौर तुरंत चौक जाती हैं और कहती हैं, 'अरे हिटमैन.' इसपर फैन कहता है, 'अरे हां आसान नहीं, मुझे पता है. इसलिए बोल रहा हूं. हमारी छोरियां किसी छोरों से कम हैं के और आप मुझसे पुछो वो कितना लगता है जितने के लिए.'

हरमनप्रीत कौर ने बीच में टोकते हुए कहा, 'तुमने सबकुछ सही कहा. बस इसबार वर्ल्ड कप आएगा नहीं. घर से कोई लेकर जा नहीं पाएगा.' फैन कहता है, 'अरे क्या बात है. रिटायरमेंट के बाद एक्टिंग में आपको शौक है. पता है ना वर्ल्ड कप जितने के बाद वर्ल्ड कप को कैसे उठाना है?' हरमनप्रीत कहती हैं, 'हां हां.' इसके बाद दोनों शख्स 2024 टी20 वर्ल्ड कप विनिंग पल को दोहराने लगते हैं.

यह भी पढ़ें- कौन हैं अमोल मजूमदार? जिन्हें IND टीम में नहीं मिला मौका, मगर अपनी कोचिंग में महिला टीम को बना दिया चैंपियन