इस महिला क्रिकेट खिलाड़ी के नाम का बॉयफ्रेंड ने बनवाया टैटू, हाथ पर लिखी दिल की बात

2 नवंबर का दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए बेहद खास रहा. इस दिन भारत की महिला टीम ने वंडे में वर्ल्ड कप अपने नाम किया. महिला की इस शानदार जीत पर पूरे देश में खुशी की लहर है.

नई दिल्ली:

2 नवंबर का दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए बेहद खास रहा. इस दिन भारत की महिला टीम ने वंडे में वर्ल्ड कप अपने नाम किया. महिला की इस शानदार जीत पर पूरे देश में खुशी की लहर है. वहीं वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी काफी सुर्खियों में आ गई हैं. इस खिलाड़ी का नाम स्मृति मंधाना हैं. फिल्ममेकर और संगीतकार पलाश मुच्छाल ने इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंड, भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बधाई दी. स्मृति की टीम ने ICC महिला विश्व कप जीत लिया है. पलाश ने दो तस्वीरें शेयर कीं, जो मैच के बाद की खुशी दिखाती हैं.

एक फोटो में पलाश विश्व कप ट्रॉफी पकड़े हैं और पीछे स्मृति मुस्कुरा रही हैं. लेकिन फैंस की नजर दूसरी चीज पर गई – पलाश के हाथ पर स्मृति के नाम का टैटू. उनके बाजू पर ग्रे कलर का गोला बना है, जिसमें बीच में "SM18" लिखा है. "SM" का मतलब स्मृति मंधाना और "18" उनकी जर्सी नंबर है. फैंस ने कमेंट्स में इसे बहुत पसंद किया. किसी ने लिखा, "ओएमजी, टैटू!" दूसरे ने कहा, "मर्दों का अपनी पार्टनर को सपोर्ट करना बेस्ट है." एक और कमेंट था, "पलाश सर, क्वीन के साथ पोस्ट का इंतजार था... बधाई हो दोनों को." किसी ने लिखा, "टैटू, आदमी और ट्रॉफी – उसे सब कुछ मिल गया."

स्मृति अब मैदान के बाहर नई पारी शुरू करने वाली हैं. इस महीने उनकी शादी पलाश से हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में शादी होगी. दोनों का रिश्ता 2019 से है, लेकिन जुलाई 2024 में पांचवीं सालगिरह पर इंस्टाग्राम पर पहली बार सार्वजनिक किया. पलाश 1995 में इंदौर के मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए. संगीत से घिरे रहे. क्लासिकल गायकी सीखी और छोटी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा. 2014 में 'डिश्कियाऊं' से कंपोजर बने. 'भूमि', 'तेरे बिन लादेन: डेड और अलाइव' जैसी फिल्मों में हिट गाने दिए. वे गायिका पलक मुच्छाल के भाई हैं. यह जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है.

