Rohit Sharma: गुजरात से मिली हार के बाद रोहित ने नए कप्तान हार्दिक पंड्या को दी नसीहत, आकाश अंबानी देखते रह गए

Rohit Sharma ने हार्दिक की लगाई क्लास

Akash Ambani reaction viral IPL 2024 MI vs GT: गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस (GT vs MI) को 6 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की. बता दें कि हार्दिक ने पहली बार मुंबई की कप्तानी की लेकिन उनकी कप्तानी कोई खास नहीं रही. वहीं, गुजरात से मिली हार के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने नए कप्तान हार्दिक पंड्या (Rohit Sharma or Hardik Pandya) की जमकर क्लास लगाई, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच खत्म होने के बाद जब हार्दिक रोहित के पास आते हैंतो हिट मैन उन्हें काफी देर कर कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, पास में उनके बगल में मालिक आकाश अंबानी भी खड़े होते हैं. (Rohit vs Hardik)