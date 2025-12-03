IND vs SA, 2nd ODI: रोहित शर्मा ने द्रविड़ को पीछे छोड़कर रचा इतिहास, 'हिट मैन' ने इंटरेशनल क्रिकेट में बनाया धमाकेदार रिकॉर्ड

Rohit Sharma record: रोहित शर्मा रायपुर वनडे में कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 14 रन बनाकर आउट हुए लेकिन अपनी पारी के दौरान रोहित शर्मा ने भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है. राहुल द्रविड़ ने भारत में खेलते हुए 9004 इंटरनेशनल रन बनाए थे .वहीं, अब रोहित उनके आगे निकल गए हैं. रोहित के नाम अब भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 9005 रन दर्ज हो गया है. बता दें कि भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलक के नाम हैं. तेंदुलकर ने 14192 इंटरनेशनल रन भारत में बनाए हैं.

भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन

14192 - सचिन तेंदुलकर

12373 - विराट कोहली

9005 - रोहित शर्मा

9004 - राहुल द्रविड़

7691 - वीरेंद्र सहवाग

7401 - एमएस धोनी

इसके अलावा रोहित शर्मा भारत में 9000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. रोहित ने भारत में 207 पारी में 9000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं. बता दें कि दूसरे वनडे में रोहित ने अपनी 14 रन की पारी में तीन चौके लगाए थे. रोहित को नंद्रे बर्गर ने विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा.

रोहित शर्मा के हर देश में इंटरनेशनल रन

9,005 - इंडिया में (207 पारी)

2,287 - इंग्लैंड में (53 पारी)

2,266 - ऑस्ट्रेलिया में (65 पारी)

1,404 - श्रीलंका में (51 पारी)

1,193 - वेस्ट इंडीज़ में (32 पारी)

804 - U.A.E. में (19 पारी)

795 - न्यूज़ीलैंड में (25 पारी)

753 - बांग्लादेश में (26 पारी)

612 - साउथ अफ्रीका में (32 पारी)

369 - ज़िम्बाब्वे में (10 पारी)

264 - U.S.A. में (8 पारी)

116 - पाकिस्तान में (6 पारी)

105 - आयरलैंड में (3 पारी)

मैच की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है.दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह लगातार 20वां मैच है जिसमें भारतीय टीम ने टॉस गंवाया है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एंगिडी