‘मुंबई चा राजा’ रोहित शर्मा और वर्ल्ड कप विजेता हरमनप्रीत को भी पद्म श्री

वर्ल्ड कप विजेता कप्तान आख़िरकार पद्म विजेताओं की एलीट लिस्ट का हिस्सा बन गए. अबतक तकरीबन 40 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से नवाज़ा गया है. सचिन तेंदुलकर को पहले ही देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के साथ पद्म विभूषण, और पद्म श्री से भी नवाज़ा जा चुका है. जबकि कपिलदेव, एमएस धोनी, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज पद्म भूषण और पद्म श्री से नवाज़े जा चुके हैं. टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा से पहले पद्मश्री पानेवालों की लिस्ट में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, विराट कोहली, आर अश्विन, हरभजन सिंह, वीवीएस लक्ष्मण, टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर, मिताली राज, चंदू बोर्डे, मंसूर अली ख़ान पटौदी और डायना एडोल्जी के नाम हैं.

हिटमैन के 50 शतक, 111 अर्द्धशतक

67 टेस्ट, 282 वनडे और 159 टी-20 में 50 शतक लगा चुके वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले लिया है. लेकिन वनडे में उनका जलवा बरक़रार है.

बेशुमार रिकॉर्ड

38 साल के रोहित शर्मा के के नाम बेशुमार रिकॉर्ड हैं. खासकर अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में रिकॉर्ड कायम करने का उनका सिलसिला कायम है.

टैलेंट से भरपूर रोहित शर्मा ने ईडन गार्डन्स पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2013 में अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़ा था. दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ विशाखापत्तनम में टेस्ट की दोनों पारियों में भी शतक लगाए और मेलबर्न में 2024 में अपना आखिरी टेस्ट खेलने तक कुल 12 शतक कर लिए.

रोहित यकीनन वाइट बॉल क्रिकेट के राजा हैं. वर्ल्ड क्रिकेट के कई रिकॉर्ड उनके नाम हैं जो कई साल तक कायम भी रहने वाले हैं. एक नज़र उनके चुनिंदा रिकॉर्ड की लिस्ट पर:

रोहित के यादगार रिकॉर्ड

- अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में उनके नाम सबसे ज़्यादा 5 शतक

- अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में सबसे ज़्यादा 205 छक्के

- अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में सबसे ज़्यादा 159 मैच

- 2019 वर्ल्ड कप की एक वनडे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 5 शतक

- वनडे क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड 264 रन (बनाम श्रीलंका, ईडन गार्डन्स, 2014)

- वनडे में रोहित के नाम सबसे ज़्यादा 94 हाफ़ सेंचुरी है

- टेस्ट, वनडे और टी-20 में सबसे ज़्यादा 650 छक्के

पद्म श्री, बड़े शॉट्स लगाने में माहिर रोहित के करियर का एक और बड़ा शॉट है जिसकी वजह से उन्हें भारतीय क्रिकेट की दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा.

वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री

विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी पद्म श्री से नवाज़ा गया है. इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज और डायना एडोल्जी भी इस सम्मान की हक़दार रही हैं. महिला क्रिकेट टीम से ये लिस्ट आनेवाले सालों में यकीनन लंबी होती जा रही है.

महिला क्रिकेट की 36 साल की वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर को महिला क्रिकेट का कपिलदेव भी कहा जाता है. हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम की अगुआई करते हुए 2025 में वर्ल्ड चैंपियन का ख़िताब दिलवाया और इस खेल की दिशा बदल दी है. पंजाब में मोगा की रहने वाली हरमनप्रीत कौर ने सम्मान का ऐलान होने के बाद NDTV से EXCLUSIVE बातचीत करते हुए कहा था कि उनका अगला टारगेट 2026 का टी-20 वर्ल्ड कप ख़िताब है.

