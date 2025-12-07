Rohit Sharma: जानें दुनिया के किन 14 बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं 20,000 से अधिक रन, रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इतिहास रच दिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न हुए 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे कर लिए हैं. 'हिटमैन'शर्मा से पहले यह विशेष उपलब्धि कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों के ही नाम ही दर्ज थी. जिसमें अब वह भी शामिल हो गए हैं. बात करें दुनिया भर के उन दिग्गजों के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 से अधिक रन बनाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

इंटरनेशनल में क्रिकेट में 20,000 से अधिक रन बनाने वाले सभी बल्लेबाज

34357 रन - सचिन तेंदुलकर - भारत

28016 रन - कुमार संगकारा - श्रीलंका

27910 रन - विराट कोहली - भारत

27483 रन - रिकी पोंटिग - ऑस्ट्रेलिया

25957 रन - महेला जयवर्धने - श्रीलंका

25534 रन - जैक्स कैलिस - दक्षिण अफ्रीका

24208 रन - राहुल द्रविड़ - भारत

22358 रन - ब्रायन लारा - वेस्टइंडीज

21774 रन - जो रूट - इंग्लैंड

21032 रन - सनथ जयसूर्या - श्रीलंका

20988 रन - शिव नारायण चंद्रपॉल - वेस्टइंडीज

20580 रन - इंजमाम उल हक - पाकिस्तान

20014 रन - एबी डिविलियर्स - दक्षिण अफ्रीका

20,048 रन - रोहित शर्मा - भारत

रोहित शर्मा का इंटरनेशनल करियर

बात करें रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक 67 टेस्ट, 279 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 116 पारियों में 4301, वनडे की 271 पारियों में 11516 और टी20 की 151 पारियों में 4231 रन निकले हैं. रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. मगर वनडे फॉर्मेट में वह अब भी सक्रीय हैं.

यह भी पढ़ें- कोहली ने क्या खूब खेला, पहले 2 बार '0' पर आउट, उसके बाद 4 पारियों में यह कारनामा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड