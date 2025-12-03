विज्ञापन
IND vs SA, 2nd ODI: हर्डल टॉक में साथ आए रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, एक दूसरे को कंधे का सहारा देकर दूर किए गिले शिकवे !

Rohit Sharma and Gambhir standing together in the huddle.: टॉस से पहले हर्डल टॉक के समय गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को एक साथ देखा गया, जिसे देखकर बीसीसीआई ने राहत की सांस ली होगी.

  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच से पहले रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को एक साथ देखा गया
  • दोनों खिलाड़ियों ने हर्डल टॉक के दौरान एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई
  • हाल ही में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गंभीर, कोहली और रोहित के बीच खराब रिश्तों की चर्चा मीडिया में आई है
Rohit Sharma and Gautam Gambhir : रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है. दूसरे वनडे मैच से पहले फैन्स को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी अब चर्चा हो रही है. दरअसल, टॉस से पहले हर्डल टॉक के समय गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को एक साथ देखा गया. दोनों एक दूसरे से कंधे पर हाथ रखकर बात करते हुए नजर आए. जिसे देखकर फैन्स हैरत में हैं और सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं. हालांकि रोहित और गंभीर के साथ विराट कोहली साथ में नजर नहीं आए. फैन्स को यह देखकर अच्छा लग रहा है कि हर्डल टॉक  के दौरान सीनियर खिलाड़ी गंभीर के साथ बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल है. 

बता दें कि हाल के समय में मीडिया में खबर आई है कि टीम इंडिया में सीनियर खिलाड़ियों और कोच के बीच ठीक से बातचीत नहीं हो रही है. खासकर कोहली और गंभीर के बीच मतभेद की बातें सामने आई है. जिससे भारत की ODI टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच खराब रिश्तों की वजह से प्रभावित हुआ है. जिसको लेकर बीसीसीआई चिंतित है. लेकिन रोहित और गंभीर का इस तरह से एक दूसरे को सहारा देना बीसीसीआई के लिए राहत की बात है. 

वहीं, दूसरी ओर मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत ने पहला वनडे मैच 17 रन से जीता था. पहले मैच में विराट कोहली ने 135 रन पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे. 

भारत की प्लेइंग इलेवन 

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

 साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एंगिडी

