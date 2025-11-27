भारत की शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने तोड़ी चुप्पी, भावुक पोस्ट में लिखा- माफ़ करना हम इस बार...

Rishabh Pant post after India Defeat: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मिली हार ने फैन्स का दिल तोड़ दिया है, वहीं, भारतीय क्रिकेट भी निराश हैं, भारत को दूसरे टेस्ट मैच में 408 रन से हार का सामना करना पड़ा था. भारत के कप्तान रहे दूसरे टेस्ट मैच में पंत ने अब भारत की करारी हार पर चुप्पी तोड़ी है. पंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैन्स से माफी मांगी हैं. पंत ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर लिखा, "इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला. एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊँचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं."

पंत ने आगे लिखा, " माफ़ करना हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है - एक टीम के तौर पर भी और एक व्यक्ति के तौर पर भी, भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है और हम एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मज़बूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे और रीसेट करेंगे, आपके अटूट सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद! जय हिंद।



ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी बार झेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं. गिल के चोटिल होने की वजह से ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था. इससे पहले भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी हार 342 रन की थी. पंत बल्ले से भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए, ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट मैच की पहली पारी में 7 रन और दूसरी पारी में केवल 13 रन ही बना सके. बड़े मौकों पर पंत का बड़ा स्कोर न बनाना पाना भारतीय टीम को लगातार झटका दे रहा है. खासकर अपने घर पर पंत की ओर से बड़ा स्कोर नहीं कर पाना भारतीय टीम के लिए बड़ा सरदर्द है.