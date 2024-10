विराट कोहली तो यूं ही बदनाम हैं, 8 खिलाड़ियों ने बताया, कौन भारतीय क्रिकेटर करता है सबसे ज्यादा 'स्लेजिंग'

Rishabh Pant, Australian Cricketers Pick India Star Who Sledges The Most: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताया है जो उनके खिलाफ सबसे अधिक स्लेजिंग करता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नाम विराट कोहली का नहीं बल्कि टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का है. पिछले कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच के दौरान काफी नोकझोंक देखने को मिली है. इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों को जीत हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ काफी आक्रामक रवैए को अपनाते हुए भी देखा गया है. दोनों टीमें जल्द ही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत आमने-सामने होने वाली हैं. उससे पहले कंगारू टीम के एक दो नहीं बल्कि 8 खिलाड़ियों ने उस शख्स का नाम बताया है जो उनके खिलाफ सर्वाधिक स्लेजिंग करता है.

सोशल मीडिया पर स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से साझा किए गए वीडियो में मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन लियोन , पैट कमिंस , उस्मान ख्वाजा , ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन को सर्वसम्मति के साथ पंत का नाम लेते हुए सुना जा सकता है. इन खिलाड़ियों का मानना है कि ऋषभ पंत मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा स्लेजिंग करने वाले खिलाड़ी हैं.

