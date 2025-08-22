विज्ञापन

दिल्ली, पंजाब या यूपी वालों में से कौन हैं गाली देने में अव्‍वल? आया चौंकाने वाला सर्वे, लड़क‍ियां हैं सबसे आगे

भारत में गाली देने को लेकर एक सर्वे किया गया. सर्वे में ये भी सामने आया कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं और कॉलेज की लड़कियां भी गालियों का इस्तेमाल काफी करती हैं.

गाली देने में ये हैं सबसे आगे.

Most Abusive States in India: आजकल फिल्मों और वेब सीरीज में गालियों का ट्रेंड (Abusive Language Trend) खूब देखा जा रहा है. आम बात-चीत में भी लोग गालियों का इस्तेमाल करने लगे हैं. हालांकि हमारे समाज में गाली देना बुरा माना जाता है, लेकिन रिसर्च (Reaserch On Most Abusive State In India) बताती है कि कई राज्य के लोग इसे बोलचाल में भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं. ये सर्वे सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया गया है. इस सर्वे का नेतृत्व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के फाउंडर डॉ. सुनील जगलान ने किया.

इस अभियान का नाम था 'गाली बंद घर अभियान', जिसका मकसद लोगों को गाली देने से रोकना और घर-परिवार में शालीन और सम्मानजनक बातचीत को बढ़ावा देना था. तो चलिए इस सर्वे पर नजर डालते हैं और बताते हैं कि 11 साल तक किए गए इस सर्वे में भारत में कौन से राज्य के लोग सबसे ज्यादा गाली देते पाए गए.

कैसे किया गया ये सर्वे (How was this survey conducted)

इस सर्वे में 11 साल में 70,000 लोगों को शामिल किया गया. इसमें युवा, माता-पिता, पुलिसकर्मी, टीचर्स, बिजनेसमैन और अन्य लोग थे. सर्वे में ये भी सामने आया कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं और कॉलेज की लड़कियां भी गालियों का इस्तेमाल काफी करती हैं. खास बात यह है कि 30% लड़कियां लड़कों से ज्यादा गाली देती हैं. स्कूल और कॉलेज में भी गालियों का चलन आम होता जा रहा है.

गाली देने में लड़कियां भी पीछे नहीं

सर्वे में यह दिलचस्प बात सामने आई कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा गालियां देती हैं. लगभग 30% लड़कियां अपने दोस्तों, स्कूल या कॉलेज में बोलचाल की भाषा में गालियों का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं. इसका मतलब है कि अब सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि लड़कियां भी गाली देने में पीछे नहीं हैं.

सबसे ज्यादा गाली देने वाले राज्य (Top States for Abusive Language)

दिल्ली-(Delhi) - गाली देने वाले सर्वे में सबसे पहले पायदान पर है देश की राजधानी दिल्ली. यहां 80% लोगों ने गाली देने की बात मानी. इसमें महिलाओं को निशाना बनाने वाले शब्दों का भी काफी इस्तेमाल पाया गया.

दूसरा स्थान-पंजाब: पंजाब ने दूसरे नंबर पर कब्जा किया. यहां 78% लोगों ने गाली देने की बात मानी. युवा और प्रोफेशनल्स दोनों में ही ग्रुप्स में इसका इस्तेमाल देखा गया.

तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश और बिहार: गाली देने के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार के पीछे नहीं है. सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में 74% लोग गाली देते हैं. देश के दोनों ही राज्य तीसरे पायदान पर हैं और यहां युवाओं में गाली देने की प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई है.

राजस्थान: गाली देने के सर्वे में राजस्थान में चौथा स्थान हासिल किया है.राजस्थान में 68% लोगों ने गाली देने की बात मानी. यहां भी महिलाओं को निशाना बनाने वाले शब्दों का इस्तेमाल देखा गया.

हरियाणा: इस सर्वे में हरियाणा पांचवें नंबर पर है .यहां 62 प्रतिशत लोगों ने गाली देने की पुष्टि की है .यहां यूथ और बड़े दोनों ही वर्गों में गाली देने का प्रभाव देखा गया है.

महाराष्ट्र: सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 58% लोगों में गाली देने का चलन देखा गया है. शहर और छोटे कस्बों में यह ट्रेंडअलग-अलग रूप में दिखाई देता है.

गुजरात: गुजरात में 55% लोगों ने गाली देने का स्वीकार किया. बिजनेस और सोशल एनवायरमेंट में इसका खास असर देखा गया.

मध्य प्रदेश:  सर्वे में मध्य प्रदेश का भी नाम है. मध्य प्रदेश में 48% लोगों ने गाली देने की बात मानी. यहां प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन ध्यान देने लायक है.

उत्तराखंड: उत्तराखंड में 45% लोगों ने गाली देने की बात एक्सेप्ट की है.यहां भी युवा वर्ग में यह ज्यादा देखने को मिला.

सोशल मीडिया का रिएक्शन (Social Media Reaction) 

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 1,12,000 से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. कुछ लोग दिल्ली को नंबर वन देखकर मजाक कर रहे हैं, तो कुछ उत्तर प्रदेश जिंदाबाद लिख रहे हैं. ध्यान दें कि यह केवल सर्वे का परिणाम है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं.

