जान‍िए क‍िस सवाल का जवाब देकर म‍िस यून‍िवर्स इंड‍िया जीतीं मन‍िका विश्वकर्मा, हर लड़की को पता होना चाह‍िए यह जवाब

हाल ही में हुई मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता में ताज मनिका विश्वकर्मा ने अपने नाम किया है. मनिका राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली हैं और अब मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी. पर आप जानते हैं वह कौन सा सवाल था, ज‍िसने उनको ताज का हकदार बनाया.

मनिका विश्वकर्मा से पूछाा गया था ये वाला सवाल.

Manika Vishwakarma Crowned Miss Universe India 2025: राजस्थान के जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था. जहां पर सबको हराते हुए मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma) ने इसका ताज पहना है. मनिका राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली हैं और दिल्ली में मॉडलिंग करती हैं. खास बात ये है कि वो 2024 में मिस यूनिवर्स राजस्थान (Miss Universe Rajasthan) का ताज भी पहन चुकी हैं. अब मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 (Miss Universe India 2025) जीतने के बाद 74 वें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में वो भारत को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएंगी.  मनिका ने फाइनल राउंड में ऐसा जवाब दिया कि सारे जजेज उनसे इंप्रेस हो गए. आइए आपको बताते हैं कि मनिका से फाइनल राउंड में क्या सवाल पूछा गया था और उन्होंने क्या जवाब दिया.

Photo Credit: Instagram

मनिका से ये पूछा गया था सवाल (This was the question asked to Manika Vishwakarma)


फाइनल राउंड में मनिका से पूछा गया- महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने में से किसी एक काम को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगी? इसके जवाब में मनिका ने कहा- महिलाओं को लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रखा गया है. इसी का नतीजा है कि हमारी आधी आबादी शिक्षा से दूर है. इसी का रिजल्ट ये है कि कितने परिवार गरीब हैं. इसलिए अगर मुझे मौका मिला तो मैं महिलाओं की शिक्षा को अपनी प्रायॉरिटी के तौर पर रखूंगी. इससे सिर्फ एक इंसान का जीवन नहीं बदलेगा बल्कि इस देश और दुनिया का भविष्य हर लेवल पर बदल जाएगा. हालांकि दोनों ही चीजें बहुत जरुरी हैं लेकिन बात ऐसा कदम उठाने की है जो लंबे समय में मददगार साबित हो सके.

Photo Credit: Instagram

ये की है पढ़ाई (This is Qualification)


मनिका राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली हैं. वो इस समय दिल्ली में रह रही हैं. जहां पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी कर रही हैं. वो दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रही हैं. साथ ही पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं.

कैसे करें ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी (How to Prepare for a Beauty Contest)

मिस इंडिया यूनिवर्स बनने के लिए सबसे पहले अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना बहुत जरूरी है. इसके साथ ही अपनी फिटनेस और हेल्थ पर ध्यान दें, ताकि शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहे. कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग पर काम करें, जिससे आप इंटरव्यू और स्टेज पर सहज महसूस करें. अपनी पर्सनालिटी, स्टाइल और ग्रूमिंग का ध्यान रखें, साथ ही सोशल और करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखें. छोटे कॉन्टेस्ट में भाग लेकर एक्सपीरियंस हासिल करें और रोजाना प्रैक्टिस करते रहें. यह सब चीज़ें मिलकर आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने की राह पर मजबूत बनाएंगी.

