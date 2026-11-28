अंजिक्य रहाणे के क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद से ही कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम की अगुवाई कौन करेगा. तीन बार की चैंपियन जब ऑक्शन में जाएगी तो उसकी नजरें खिलाड़ियों के पूल में संभावित कप्तान की भी होगी. हालांकि, उससे पहले पूर्व भारतीय ऑल-राउंडर इरफान पठान ने केकेआर के कप्तान को लेकर भविष्यवाणी की है. इरफान की मानें तो रिंकू सिंह कोलकाता फ्रेंचाइजी के संभावित विकल्प हो सकते हैं.

जियोस्टार से बात करते हुए इरफान पठान ने कहा,"कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रिंकू सिंह को बनाने की बहुत चर्चा हो रही है, और अभी, उनके पास लीडरशिप के मामले में अपनी टीम में ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं. रिंकू सबसे अच्छा ऑप्शन लगते हैं."

वडोदरा के रहने वाले 42 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि फ्रेंचाइजी नीलामी में किसी कप्तान को खरीदने के बारे में भी सोच सकती है, और इस संदर्भ में उन्होंने वेस्टइंडीज के शाई होप का नाम लिया.

पठान ने कहा,"वे नीलामी से किसी कप्तान को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही खिलाड़ी आता है - शाई होप. उन्होंने हाल ही में भारत में एक सीरीज खेली है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है." "वे चाहें तो इस विकल्प पर भी गौर कर सकते हैं, लेकिन उनकी टीम मैनेजमेंट के काम करने के तरीके को देखते हुए, मुझे लगता है कि रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बनेंगे."

भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी रिंकू सिंह का समर्थन किया, जो पिछले सीजन में फ्रेंचाइजी के उप-कप्तान थे. उन्होंने सुनील नरेन का नाम भी एक विकल्प के तौर पर लिया.

चोपड़ा ने कहा,"कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कप्तानी के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है - रिंकू सिंह, अगर वे उन्हें चुनना चाहें. पिछले साल उन्हें उप-कप्तान बनाया गया था, जिससे उनका दावा और भी मजबूत हो जाता है." "नरेन एक और विकल्प हैं. उन्होंने पहले भी कप्तानी की है, इसलिए वे भी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं."

ग्रीन को रिटेन करने के फैसले से हैरानी

हालांकि, चोपड़ा ने KKR के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में रिटेन करने के फैसले पर सवाल उठाए. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर सवाल हैं, लेकिन फिर भी केकेआर ने ग्रीन को रिटेन किया.

आकाश चोपड़ा ने ग्रीन को रिटेन करने के सवाल पर कहा,"मैं कैमरून ग्रीन को रिलीज न करने के उनके फैसले से थोड़ा हैरान हूं, क्योंकि 25.20 करोड़ रुपये एक बड़ी रकम है. वे 41 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में जा रहे हैं. अगर उन्होंने ग्रीन को रिलीज कर दिया होता, तो उनके पास ज्यादा बड़ी रकम होती और वे उन्हें काफी कम कीमत पर वापस भी खरीद सकते थे. इस नीलामी में कोई भी कैमरून ग्रीन के लिए 25 करोड़ रुपये की बोली नहीं लगाता."

उन्होंने आगे कहा,"मैंने सुना है कि उन्होंने ट्रेड के जरिए उन्हें किसी और टीम को देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी टीम ने उन्हें नहीं लिया. ज्यादातर फ्रेंचाइजियों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वह ऑस्ट्रेलियाई हैं और IPL के ठीक बाद एशेज सीरीज होनी है, इसलिए उनके उपलब्ध रहने पर संदेह है."

"इसलिए, मुझे थोड़ी हैरानी है कि उन्होंने अभी भी ग्रीन को अपने साथ रखा है. आगे चलकर पता चलेगा कि यह फैसला अच्छा साबित होता है या बुरा, वह कितनी गेंदबाजी करते हैं और कितने उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि कैमरून ग्रीन अक्सर चोटिल होने वाले खिलाड़ी हैं."

2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे पठान का मानना ​​है कि रहाणे के रिलीज होने से अंगकृष रघुवंशी के लिए टॉप ऑर्डर में खेलने का रास्ता खुल जाएगा.

उन्होंने कहा,"उन्होंने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है, उसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है. अजिंक्य रहाणे के न होने से अंगकृष रघुवंशी को पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है, अगर टीम उनसे यह भूमिका निभाना चाहती है. इस तरह, उनके लिए कई चीजें सही ढंग से सेट हो जाएंगी."

"पिछले साल बाहर रहने के बाद हर्षित राणा अब गेंदबाजी के लिए फिट हो गए हैं, जिससे टीम की ताकत भी बढ़ेगी. इसलिए, अगर कोलकाता के पास एक अच्छा लीडर हो, तो उनका आने वाला सीजन पिछले सीजन के मुकाबले काफी बेहतर होगा."

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