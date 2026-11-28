राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मिमिक्री करती दिखाई दे रही हैं. उन्होंने अनंत सिंह का नाम लिए बिना कहा कि एक नेता जो पहले जेडीयू में थे, अब पता नहीं किस पार्टी में जाएंगे, उनका वीडियो सोशल मीडियो पर खूब देखा जाता है, जिस अंदाज में वो बोलते हैं- 'ए गुंजन...'

मीसा भारती ने आगे कहा, वो एक कलाकार को बोल रहे थे 'ए गुंजन...', तो हम आरजेडी के लिए कह सकते हैं 'ए चंदन...' और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है.

वीडियो मीसा भारती के अपने लोकसभा क्षेत्र दानापुर, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां के एक शादी कार्यक्रम का है. इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं के बीच मीसा भारती का ये अंदाज सामने आया. इसे राजनीतिक तंज के तौर पर भी देखा जा रहा है. इसे जेडीयू पर पलटवार भी देखा जा रहा है. हालांकि, समर्थक इसे हल्के-फुल्के अंदाज में देख रहे हैं.

वीडियो में मीसा भारती अनंत सिंह के अंदाज में बोलती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई है. इस अंदाज ने सियासी बयानबाजी में एक नया तड़का लगा दिया है. वहीं वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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